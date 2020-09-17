TÜKODER üye çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika

Tüketiciyi Koruma Derneği Gölcük Şubesine (TÜKODER) 50 kişi üye oldu.

Dernek binasında düzenlenen toplantıda, 50 kişinin üyelik başvurusu kabul edildi.

Dernek Başkanı Çetin Kocatürk, yaptığı açıklamada, mart ayında görevi teslim aldığını belirtti.

Bugün yapılanlarla 89 üyeye ulaştıklarını ifade eden Kocatürk, "Bizim hedefimiz 200 üyeye ulaşmaktır. Derneğimizin güçlü olması için üye sayımızı arttırmalıyız." diye konuştu.