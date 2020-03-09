Tuluyhan Uğurlu, İstanbul'u ve kedileri piyanosuyla yorumlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuluyhan Uğurlu, İstanbul'u ve kedileri piyanosuyla yorumlayacak - Son Dakika

Tuluyhan Uğurlu, İstanbul'u ve kedileri piyanosuyla yorumlayacak

6 saat önce

Ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, İstanbul Deniz Müzesinde müzikseverlerle buluşacak.

Tuluyhan Uğurlu, İstanbul'u ve kedileri piyanosuyla yorumlayacak, System.String[]

Ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, İstanbul Deniz Müzesinde müzikseverlerle buluşacak.

Son dönemde özellikle tarihi mekanlarda konserler veren sanatçı, 14 Mart'ta Beşiktaş sahilinde bulunan müzede, 500 yıllık bir kadırganın önünde sahne alacak.

Uğurlu konserde, video görselleri eşliğinde, "İstanbul'un Bilge Kedileri", "Dünya Başkenti İstanbul", "Üç Dinin Kardeşçe Yaşadığı Kent", " Mimar Sinan'ın Su Yolları", "Boğaziçi'nin Manevi Bekçileri", "Mevsimler Boyu İstanbul" ve "Dolmabahçe'de Hüzünlü Sonbahar" bölümlerinden oluşan "Dünya Başkenti İstanbul" isimli eserini yorumlayacak.

Tuluyhan Uğurlu, İstanbul, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da geçtiğimiz yıl her gün 11 çocuk cinsel istismara karşı mağdur oldu
Bakan Soylu, beklenen İstanbul depremiyle ilgili iki korkusunu dile getirdi Sultan Abdülhamid'in saati satılmamış Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş

Son Dakika Haberleri
23:15 Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklandı
23:13 KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI
23:12 AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu
23:12 İZMİR Bakan Pakdemirli: Kırsalda kadın olmadan, baca tütmüyor
23:11 İdlib'de yaralanan asker babaevine getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 23:19:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuluyhan Uğurlu, İstanbul'u ve kedileri piyanosuyla yorumlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]