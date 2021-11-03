Üye Girişi
Tüm ailenin canına tak etti! Son 1 haftada evleri 5 kez yanınca hortumla nöbet tutmaya başladılar - Son Dakika

Tüm ailenin canına tak etti! Son 1 haftada evleri 5 kez yanınca hortumla nöbet tutmaya başladılar

03.11.2021 21:54

Kastamonu'da bulunan bir ev, son bir hafta içerisinde bilinmeyen bir sebeple üst üste 5 kez yandı. Sebepsiz çıkan yangınlar sebebiyle diken üstünde yaşayan ev sahipleri, ellerinde hortumlarla sürekli nöbet tutmaya başladı.

Kastamonu'nun merkeze bağlı Kurusaray köyünde ikamet eden Dadaylı ailesinin yaşadığı ev, son bir hafta içerisinde üst üste 5 kez yandı. Zaman zaman küçük çapta çıkan yangınlara ise aile kendi imkanlarıyla müdahale etti.

40 BİN LİRALIK MAHSÜL YANDI

Sebepleri belirlenemeyen yangınlar nedeniyle Dadaylı ailesi, büyük korku ve panik yaşıyor. Korku sebebi ile aile, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı. Üzeri branda ile örtülen eşyaların bazılarının da çıkan yangınlarda zarar gördüğü görüldü. Evin dışında aileye ait ahır ve samanlıkta da yangınlar çıktı. Samanlıkta çıkan yangında 40 bin lira civarında saman, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerinin yandığı belirtildi.

Son 1 haftada evleri 5 kez yanan aile hortumla nöbet tutuyor

HORTUMLA NÖBET TUTUYORLAR

Dadaylı ailesi, elinde yangın söndürme hortumuyla evde nöbet tutmaya başladı. Yangın çıktığı alanlarda elektrik tesisatının da olmadığı ifade edilirken, çekyat, çiçeklik gibi yerlerde yangının başladığı belirtildi.

"EVE GELEN MİSAFİRLERİN CEKETİNİN İÇERİSİ BİLE ALEV ALDI"

Eve gelen misafirin ceketinin içerisinin bile alev aldığını belirten ev sahibi Ahmet Dadaylı, "Geçtiğimiz Çarşamba günü yatak odası alev alıyor herkes aşağıda iken. Ben il merkezine gidiyordum annem aradı evimiz yanıyor dedi. Ben eve gelene kadar yanan yatak odası, komşuların yardımıyla söndürme aşamasına gelmiş. Yanan yatak odasının boşalttık. Yanan odanın tamiratını yapan usta beni yanına çağırdı, o sırada oturma odasındaki çekyatın içerisi alev aldı. Oturma odasını söndürüyoruz, akşamüstü samanlığın üstü alev alıyor, bu sefer de samanlık yanıyor. Bugün ekipler geldi, komşular geldi samanlığı ayıkladık, akşamüstü eve çıktık misafirin ceketinin içi alev almış. Onu söndürdük, yarım saat sonra bu sefer yatar odası alev alıyor" dedi.

Son 1 haftada evleri 5 kez yanan aile hortumla nöbet tutuyor

"AKLIMIZA MANTIK ALACAK HİÇBİR ŞEY GELMİYOR"

Yaşanan olaya şaşırdıklarını söyleyen Dadaylı, "40 bin lira değerinde samanlıkta samanlığım vardı, çatımızda yandı. Evde bir şey kalmadı, her şey yandı. Bugün bu oda yanıyor, bir süre sonra başka bir odamız yanıyor, az sonra diğer oda yanıyor. Hemen hemen hiçbir şeyim kalmadı, geriye kalan 3-5 eşyamızı dışarı çıkarttık yatak yorgan gibi. Artık elimizde hortumla evde bekliyoruz. Köyün merkezinde yangın vanası bulunuyor. Oraya yangın söndürme hortumunu taktık. Elimizde hortum ile bugün buradan mı yangın çıkacak, yarın oradan mı yangın çıkacak ayakta sabaha kadar bekledik. Elimizde hortum ile nerede yangın çıkacağını bekler olduk. Şaşırdık, aklımıza mantık alacak hiçbir şey gelmiyor. Samanlıkta yangın elektrik yok bir şey yok. Çekyatın içerisi alev alıyor fakat üstü sağlam" diye konuştu.

"ELİMDE HORTUM İLE GECE DELİ GİBİ GEZİYORUM"

Yaşanan olaylardan hiç kimseyi sorumlu tutmadığını söyleyen Dadaylı, "Elimde hortum ile gece deli gibi geziyorum. Acaba çatı mı yanacak, acaba başka bir yer mi yanacak diye düşünüp duruyoruz" dedi.

"BU YAŞANAN OLAYI KİMSENİN MANTIĞI ALMIYOR"

Son bir hafta içerisinde komşularının evinin 5 defa yandığını anlatan Kurusaray Köyü Muhtarı Mehmet Abdaloğlu da şunları kaydetti: "Köy sakinlerimizden Yaşay Dadaylı'nın oğlu Ahmet Dadaylı'nın evi, bir hafta içinde yaklaşık 5 defa belirsiz sebeplerden dolayı yandı. Bu olayda kimsenin mantığı almıyor. Yangın ile ilgili bir kimseden şüphe edebilmek için yani yanan çekyatın üst kısımdan yanması lazım, ama çekyat altından yandı. Yangın önce odada, daha sonra ahır ve samanlıkta çıktı. En büyük hasar ev ve samanlıkta yanan yangında oluştu."

"5-6 YIL ÖNCE DE BENZER OLAY YAŞANDI"

Muhtar Abdaloğlu, 5-6 yıl önce buna benzer bir olayın daha yaşandığını belirterek, "O olayda da bir odada yangın sönerken başka bir odada yangın çıkmıştı. Ama o yangın olayı bu yangın olayı kadar değil,1 sene aralıkla yangın çıkıyordu. Ama şu an yaşanılan olayda, bir hafta içerisinde yaklaşık 5 defa yangın çıktı" dedi.

Tüm ailenin canına tak etti! Son 1 haftada evleri 5 kez yanınca hortumla nöbet tutmaya başladılar
Tüm ailenin canına tak etti! Son 1 haftada evleri 5 kez yanınca hortumla nöbet tutmaya başladılar
Tüm ailenin canına tak etti! Son 1 haftada evleri 5 kez yanınca hortumla nöbet tutmaya başladılar
Tüm ailenin canına tak etti! Son 1 haftada evleri 5 kez yanınca hortumla nöbet tutmaya başladılar
Tüm ailenin canına tak etti! Son 1 haftada evleri 5 kez yanınca hortumla nöbet tutmaya başladılar
Tüm ailenin canına tak etti! Son 1 haftada evleri 5 kez yanınca hortumla nöbet tutmaya başladılar
Tüm ailenin canına tak etti! Son 1 haftada evleri 5 kez yanınca hortumla nöbet tutmaya başladılar
Tüm ailenin canına tak etti! Son 1 haftada evleri 5 kez yanınca hortumla nöbet tutmaya başladılar
Tüm ailenin canına tak etti! Son 1 haftada evleri 5 kez yanınca hortumla nöbet tutmaya başladılar
Tüm ailenin canına tak etti! Son 1 haftada evleri 5 kez yanınca hortumla nöbet tutmaya başladılar

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kastamonu, Yangın, Ahır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tüm ailenin canına tak etti! Son 1 haftada evleri 5 kez yanınca hortumla nöbet tutmaya başladılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sokak ortasında aile dehşeti! Kavga ettiği amcasını tabancayla vurdu 01:03 Sokak ortasında aile dehşeti! Kavga ettiği amcasını tabancayla vurdu Portekiz'de önemli kayıp! Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 yenildi 00:59 Portekiz'de önemli kayıp! Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 yenildi Beşiktaş, Portekiz'de en kötü kabusunu yaşıyor! Sergen Yalçın sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu 00:15 Beşiktaş, Portekiz'de en kötü kabusunu yaşıyor! Sergen Yalçın sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu
S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı hakkında ortaya atılan iddia yalanlandı 23:13 S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı hakkında ortaya atılan iddia yalanlandı Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü 21:51 Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı 21:37 Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi 19:58 Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü 16:58 Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü

Son Dakika Haberleri
01:05 Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti
01:03 Sokak ortasında aile dehşeti! Kavga ettiği amcasını tabancayla vurdu
01:01 Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu tepki toplayan Cem Yılmaz sitem etti: Siyasetle uğraşsam tamam diyeceğim
00:59 Portekiz'de önemli kayıp! Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 yenildi
00:16 TBMM'de "Viva Zapata" tartışması! CHP'li ve AK Partili vekiller birbirine girdi
00:15 Beşiktaş, Portekiz'de en kötü kabusunu yaşıyor! Sergen Yalçın sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu
00:03 Rögar kapağından çıkan alevler mahalleye korku saldı! Doğal gaz sızıntısından şüpheleniliyor
23:34 Milan'ın işi Şampiyonlar Ligi'nde artık daha zor! İtalyan devi, kendi evinde Porto'yla 1-1 berabere kaldı
22:55 Benzema adeta şov yaptı! Real Madrid, Shakhtar Donetsk engelini 2 golle arkada bıraktı
22:52 Son Dakika: 3 Kasım günü Türkiye'de koronavirüs sebebiyle 246 kişi vefat etti, 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi
Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti         
01:05
Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu tepki toplayan Cem Yılmaz sitem etti: Siyasetle uğraşsam tamam diyeceğim Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu tepki toplayan Cem Yılmaz sitem etti: Siyasetle uğraşsam tamam diyeceğim         
01:01
TBMM'de TBMM'de "Viva Zapata" tartışması! CHP'li ve AK Partili vekiller birbirine girdi         
00:17
Son dakika! İstanbul Valiliği'nden meteorolojik uyarı: 5 gün etkili olması bekleniyor Son dakika! İstanbul Valiliği'nden meteorolojik uyarı: 5 gün etkili olması bekleniyor         
23:56
Son Dakika! Biontech aşısında 3. doz yarından itibaren uygulanmaya başlıyor Son Dakika! Biontech aşısında 3. doz yarından itibaren uygulanmaya başlıyor         
22:44
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu         
21:39
TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir         
20:35
8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi         
18:08
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde         
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 01:13:10. #1.12#
SON DAKİKA: Tüm ailenin canına tak etti! Son 1 haftada evleri 5 kez yanınca hortumla nöbet tutmaya başladılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement