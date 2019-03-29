Tüm Detaylarıyla Bütçe Dostu Akıllı Telefon Motorola Moto G7

G serisinin ilk akıllı telefonunu bütçe modeli olarak tanıtan ve ucuz fiyata performanslı cihazıyla piyasayı alt üst eden Motorola
, G serisinin her üyesiyle fiyatı yavaş yavaş yukarıya çekti. 7 Şubat 2019 tarihinde ise Motorola, gelmiş geçmiş en pahalı Moto G serisi akıllı telefonu olan Moto G7
'yi tanıttı. Geçtiğimiz gün ise cihaz, Hindistan
'ın raflarındaki yerini aldı.
Tasarım, donanım ve kutu içeriği
İlk bakışta Motorola Moto G7, sahip olduğu fiyat etiketinden çok daha üst bir segmente hitap ediyor gibi gözüküyor. Su damlası çentiğe, ince çerçeveye ve arka tarafının Gorilla Glass'a sahip olması ise bu algının oluşmasının en büyük sebebi.
Cihazın arka tarafında kamera çıkıntısının altında bulunan Motorola'nın M logosu aslında bir parmak izi okuyucu. Tasarımına yaptığı bu ufak dokunuşla büyük beğeni toplayan Motorola, cihazın bütün köşelerini kıvrımlı olacak şekilde ovalleştirmiş.
Arka tarafı cam olmasına rağmen cihazına kablosuz şarj özelliği ve hatta NFC desteği koymayan Motorola, bu noktada puan kaybediyor. Moto G7'yi çevreleyen parlak yüzeyin plastik olması ise cihaz ele alındığında ucuz hissiyatını kullanıcıda yaratıyor.
USB-C şarj girişi, 3,5 mm kulaklık girişi ve hoparlörün alt tarafta konumlandırıldığı Motorola'nın yeni akıllı telefonu, suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayan P2i adında bir nano kaplamaya da sahip.
6,2 inçlik, 2270 x 1080 çözünürlüğe, 19: 9 en/boy oranına sahip olan Moto G7'nin kutu içeriği ne yazık ki fazlasıyla yetersiz olması sebebiyle kullanıcıya, aldığı cihazın bir bütçe telefonu olduğunu hatırlatıyor. Motorola Moto G7'nin kutu içeriğinden, cihazın kendisi ve şarj cihazı dışında; kulaklık, koruyucu kılıf, ekran koruyucu gibi hiçbir şey çıkmıyor.
Yazılım, performans ve pil ömrü
Son zamanlarda Motorola kullanıcılarını en çok mutlu eden konu, ABD
'li şirketin sunmuş olduğu yazılım oldu. İçerisine gereksiz yazılımlar yüklenmemiş olan Moto G7, Google
'ın Android (9 Pie) ile sunduğu saf uygulamalarla kullanıcıyı karşılıyor.
Motorola'nın cihazın ekranını açmadan, elinizi cihazınızın üstünde sallayarak; düşük güç tüketen, bildirimleri ve saati görmenizi sağlayan Moto Display özelliği şirketin son akıllı telefonu olan Moto G7'de de bulunuyor.
Android 9 Pie'ın saf halini bulundurmasıyla son güncellemeleri hızlı bir şekilde alması beklenen Moto G7 için Motorola, en az bir adet büyük güncellemenin -büyük ihtimalle Android 10 R'nin- sözünü veriyor. Qualcomm
'un Snapdragon 632 yonga setini 4 GB RAM'in yanında kullanan Moto G7'nin çok akıcı çalıştığı düşüncesinin oluşması için şirket tarafından cihazın animasyonlarında ufak bir hızlandırma da yapılmış. Aynı zamanda cihazın PUBG gibi ağır oyunlarda bile hiçbir performans sorunu yaşamadığı belirtiliyor.
3.000 mAh batarya kapasitesine sahip olmasının yanında, yoğun kullanımda dahi günü çıkarabilen Moto G7'nin kullanıcılarını kutusundan çıkan 18 W hızlı şarj adaptörü oldukça memnun edecektir.
Kamera
Arka tarafında 12 MP çözünürlüğünde ana kamerası ve 5 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunan Moto G7'nin ekranında bulunan su çentiğinin içerisinde ise 8 MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alıyor.
Dış ortam performansı gayet başarılı olan cihaz, renkleri doğru yakalarken detayların neredeyse hiçbirini kaçırmıyor. HDR işleme özelliğinin ise gerçek anlamda fark yarattığı anlaşılıyor.
Işığın yeterli olduğu yerlerde fotoğraf çekmek akıllı telefonlar için kolay bir iş. Asıl sıkıntı, ışığın yetersiz olduğu iç mekanlarda baş gösteriyor. Moto G7'nin kamerası, ışığın yetersiz olduğu yerlerde bütçe telefonu olduğunu bir kez daha hatırlatarak, kamerası açısından bir eksi daha alıyor.
Optik sabitleme teknolojisi (OIS) bulunmayan Moto G7 ile video çekmenin yanında gece çekimleri de bir hayli zorlaşıyor. Fiyat segmentindeki rakiplerine göreyse kamera performansı ortalamanın üzerinde kalıyor.
Fiyatına değer mi?
Bu sorunun cevabına "Evet." yanıtını verebiliriz. Cihazın 299 dolarlık fiyatına göre sahip olduğu; tasarım, kamera, performans ve pil ömründeki rakipleri 400 ve hatta 500 dolar civarında geziyor. Eğer ki bir bütçe telefonuna ihtiyacınız varsa Motorola Moto G7, yapabileceğiniz en doğru seçimlerden birisi olacaktır.