TEİS'ten "İlaç Takip Sistemi"nde iyileştirme yapılması talebi - Son Dakika
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TEİS'ten "İlaç Takip Sistemi"nde iyileştirme yapılması talebi

24.08.2022 11:37
TEİS'ten "İlaç Takip Sistemi"nde iyileştirme yapılması talebi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, yaşanan sistemsel sorunların giderilmesi için İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) iyileştirmeler yapılması ve eczacıların İTS kayıtlarını düzeltmelerine imkan tanınması çağrısında bulundu.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, yaşanan sistemsel sorunların giderilmesi için İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) iyileştirmeler yapılması ve eczacıların İTS kayıtlarını düzeltmelerine imkan tanınması çağrısında bulundu.

Saydan, yazılı açıklamasında, Türkiye'de ilaç ambalajlarına karekod basılmasının 1 Ekim 2009 tarihinden itibaren zorunlu hale getirildiğini, ilaç sahteciliği ve ilaç kaçakçılığını önleyerek orijinal ve güvenilir ilaç tedarik edilmesini sağlayan İTS'nin ise Sağlık Bakanlığınca 2010'da devreye alındığını anımsattı.

İTS'de yapılan iyileştirmelere karşın ilaç sektöründeki paydaşların farklı altyapılar kullanması ve sistemle tam entegre olmamalarından dolayı sistemdeki kayıtlarda sorun yaşadıklarını aktaran Saydan, şunları kaydetti:

"İlaç Takip Sistemindeki aksaklıklar nedeniyle yüzde yüz stok tutarlılığı yapılamadığı için eczacılar mağduriyet yaşamakta, bir gün öncesinin stoklarını görebildikleri için karışıklıklar meydana gelmekte, farklı altyapı kullanan kurum ve kuruluşlar yüzünden bazı ilaçlar, satıldığı halde eczane stoklarında gözükmekte ve bunun hesabı eczacıdan sorulmaktadır. Bu tip sorunların giderilmesi için sistemde iyileştirmeler yapılmalı ve eczacıların İTS kayıtlarını düzeltmelerine imkan tanınmalıdır."

Sistem sayesinde, bir ilacın üretim aşamasından hastaya ulaşıncaya kadarki her aşamasının veri tabanında saklandığına, bu sayede eczaneden alınan hiçbir ilacın sahte olmasının mümkün olmadığına dikkati çeken Saydan, İTS'deki bazı sistemsel sorunlar nedeniyle eczanelerde stoklarda tutarsızlıklar oluşmasının engellenemediğini ve bu nedenle eczanelerin ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

"İTS'nin son fazının bir an önce devreye alınmasını talep ediyoruz"

Saydan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hastalarımıza verdiğimiz ilaçlar hasta tarafından bağışlandığı, üçüncü şahıslara verildiği veya çöpe atıldığı zaman eczacıların sorumlu tutulması son dönemde yaşanan yeni bir sorun haline gelmeye başlamıştır.

Hasta, ilaçlarını aldıktan sonra bu ilaçları kullanmayı bırakması, vefatı ve benzeri nedenlerle başka kişilere ulaşmış olması eczacıların sorumluluğunda olan bir durum değildir. İlacı alan hastanın zilyetliğini takip etmek eczacıların görev ve sorumluluğunda olmadığı halde bu ilaçlarla ilgili eczacıların sorumlu tutulması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu gibi durumların önlenmesi için İTS'nin son fazının bir an önce devreye alınmasını talep ediyoruz."

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Kaynak: AA

Nurten Saydan, TEİS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEİS'ten 'İlaç Takip Sistemi'nde iyileştirme yapılması talebi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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