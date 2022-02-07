Tüm operatörleri koronavirüse yakalanan belediye başkanı karları kendisi küredi - Son Dakika

Çamlıhemşin ilçesinde belediye çalışanı operatörler koronavirüse yakalandı. Belediye bünyesinde başka operatör bulunmayınca belediye başkanı Osman Haşimoğlu direksiyonuna geçtiği iş makinesi ile kar küredi. Operatörlük belgesi bulunan Haşimoğlu, kardan kapalı mahalle yollarını ulaşıma açarak, vatandaşların araçları ile ilçeye inmelerini sağladı.

"ZAMAN ZAMAN KULLANIYORUM, 2 GÜNDÜR GÖREV BENDE"

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, "Kar dolayısıyla mahallelerimizde yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Ancak 2 operatörümüzün testi pozitif çıkınca iş başa düştü. Operatörlük belgem vardı, zaman zaman lazım olunca bende üzerime düşeni yapıyorum. 2 gündür görev ben de. Okullar açıldı, yollarda açık olsun diye çalışmalara devam ediyoruz. Bana da görev düştükçe yerimi alacağım" dedi.