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Tüm operatörleri koronavirüse yakalanan belediye başkanı karları kendisi küredi - Son Dakika

Tüm operatörleri koronavirüse yakalanan belediye başkanı karları kendisi küredi

07.02.2022 11:34

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde iş makinesi operatörlerinin koronavirüse yakalanması sebebiyle karları küreyecek kimse kalmadı. Kolları sıvayan Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ise direksiyonun başına geçerek karları kendisi küredi.

Çamlıhemşin ilçesinde belediye çalışanı operatörler koronavirüse yakalandı. Belediye bünyesinde başka operatör bulunmayınca belediye başkanı Osman Haşimoğlu direksiyonuna geçtiği iş makinesi ile kar küredi. Operatörlük belgesi bulunan Haşimoğlu, kardan kapalı mahalle yollarını ulaşıma açarak, vatandaşların araçları ile ilçeye inmelerini sağladı.

İş başa düştü! Tüm operatörleri koronaya yakalanan belediye başkanı karları kendisi küredi

"ZAMAN ZAMAN KULLANIYORUM, 2 GÜNDÜR GÖREV BENDE"

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, "Kar dolayısıyla mahallelerimizde yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Ancak 2 operatörümüzün testi pozitif çıkınca iş başa düştü. Operatörlük belgem vardı, zaman zaman lazım olunca bende üzerime düşeni yapıyorum. 2 gündür görev ben de. Okullar açıldı, yollarda açık olsun diye çalışmalara devam ediyoruz. Bana da görev düştükçe yerimi alacağım" dedi.

İş başa düştü! Tüm operatörleri koronaya yakalanan belediye başkanı karları kendisi küredi
İş başa düştü! Tüm operatörleri koronaya yakalanan belediye başkanı karları kendisi küredi
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Osman Haşimoğlu, Çamlıhemşin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tüm operatörleri koronavirüse yakalanan belediye başkanı karları kendisi küredi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüm operatörleri koronavirüse yakalanan belediye başkanı karları kendisi küredi - Son Dakika
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