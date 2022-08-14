Tüm Köy Sen Ordu Şubesi Başkanı Zekayi Sağra: "Bu Rakamlar Revize Edilmezse Fındık Bahçelerinden Sesimizi Yükselteceğiz"

Tüm Üretici Köylü Sendikası (TÜM KÖY SEN) Ordu Şubesi Başkanı Zekayi Sağra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 54 TL olarak açıkladığı fındık alım fiyatının serbest piyasada 42 TL'ye kadar düşeceğini belirterek, "Bu rakamlar önümüzdeki günlerde revize edilmediği takdirde fındık bahçelerimizden sesimizi yükselteceğiz… Bu şekilde devam ederse önümüzdeki günlerde meydanlara ineceğiz" dedi.

TÜM KÖY SEN Ordu Şubesi Başkanı Zekayi Sağra, Ordu'daki bir fındık bahçesinde bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 54 TL olarak açıkladığı fındık alım fiyatına tepki gösterdi. Sağra, şunları söyledi:

"Recep Tayyip Erdoğan tarafından 54 lira olarak açıklanan fındık fiyatları, bir gün geçmeden 52 liraya indirildi. Her türlü manipülasyonu kullanarak yapılan bu açıklama, serbest piyasada 42-43 TL gibi rakamların dönmesi, fındık üreticisinin bu yılda dünya gıda ve tarım tekellerinin marabası olacağı anlamına gelir ki bunun üreticiler tarafından kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bu rakamlar önümüzdeki günlerde revize edilmediği takdirde fındık bahçelerimizden sesimizi yükselteceğiz. Önümüzdeki günlerde bu fiyatların fındık üreticisinin sefaletini çok daha derinleştireceğini biliyoruz. Ülkeyi yöneteneler tarafından bu fiyatların revize edilmesini acilen istiyoruz. Bu şekilde devam ederse önümüzdeki günlerde meydanlara ineceğiz."