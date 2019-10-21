Son Dakika Haberleri: Tümer Metin: 'Ersun Yanal'ı çok zorlar, kimi çıkaracaksın ki?'
Son Dakika Spor Tümer Metin: 'Ersun Yanal'ı çok zorlar, kimi çıkaracaksın ki?'

Tümer Metin: 'Ersun Yanal'ı çok zorlar, kimi çıkaracaksın ki?'

5 dakika önce

Tümer Metin'in sözleri şöyle;Fenerbahçe adına yine hikayesi olan bir akşamı geride bıraktık. Ersun Yanal, Max Kruse'nin eksikliğinde sahaya bir kadro çıkarmış.

Tümer Metin: 'Ersun Yanal'ı çok zorlar, kimi çıkaracaksın ki?', System.String[]

Tümer Metin'in sözleri şöyle;


Fenerbahçe adına yine hikayesi olan bir akşamı geride bıraktık. Ersun Yanal, Max Kruse'nin eksikliğinde sahaya bir kadro çıkarmış. Tolga Ciğerci sağ tarafta kullanıldı. Burada belirleyici faktör Emre'nin göstereceği performanstı. Fenerbahçe maça çok iyi başladı. İlk 10 dakikada gerçekten baskı kurdu. Atak devamlılığı da sağlandı. Sonrasında oyun dengelendi ve Fenerbahçe'de işler sadece bireysele döndü.


Büyük takımlarda rakip ceza sahasında çok adam olmalı. Fenerbahçe'nin ilk golünde Tolga Ciğerci'nin doğru bir koşusu vardı ve golü attı.Fenerbahçe 1-0'lık skordan sonra devrede içeri rahat girdi. Hatta 2-0'dan sonra çok rahat bir maç olacağını düşünüyordum. Ancak orada da Altay devreye girdi ve Denizlispor'un maça tutunmasını sağladı. Milli aradan sonra tüm takımlar zorlanıyor. Deplasmandan 3 puanla dönmek önemliydi. Fenerbahçe'nin elbette eksikleri var ve oyun anlamında çok güçlü değiller. Yine de Fenerbahçe maçı kazanmayı hak etti.


KRUSE VE DİRAR GELİNCE KİMİ ÇIKARACAKSIN


Fenerbahçe'nin yedeklerine de baktım, iyi bir kadrodan bahsediyoruz. Daha Kruse ve Dirar gelecek. Bu kadrodan kimi çıkaracaksın? Kruse geldiğinde de orta saha oyunun eksiliyor. Yanal'ı en çok zorlayan karar budur. Büyük takımlardan Anadolu'ya gidip sonra dönüp başarılı olan bir oyuncu hatırlamıyorum. Ozan Tufan bunu yaptı. Kolay bir iş değil. Gerçekten çok formda.


GUSTAVO VE OZAN ÇOK ÖNEMLİ


Fenerbahçe pozisyon devamlılığını sağlamak ve topu çok çabuk geri kapmak zorunda. Bu kadro geri koşarsa zorlanır. Bu yüzden Gustavo, Emre ve Ozan'ın formu çok önemli. Fenerbahçe'nin golünde Emre Belözoğlu'nun yaptığı hareket faul. Aydınus'un en azından VAR'a gitmesini bekliyordum.


Ersun Yanal, 2-1 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçının ardından bu açıklamaları yapmıştı...


Tümer Metin, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:31 
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