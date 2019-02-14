Tümsiad Mesut Özakcan'ı Ağırladı

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şubesi; Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Efeler Belediye başkan adayı Mesut Özakcan'ı ağırladı.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şubesi; Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Efeler Belediye başkan adayı Mesut Özakcan'ı ağırladı.



Belediye Başkanı Mesut Özakcan ve beraberindeki heyeti, TÜMSİAD Şube Başkanı Nusret Ünal ve yönetim kurulu üyelerinin karşıladı. TÜMSİAD Aydın Şubesi çalışma ofisinde gerçekleşen ziyarette Başkan Nusret Ünal, şehir ve iş hayatı ile ilgili görüşlerini belirtti.



Ziyaret sonrası açıklama yapan TÜMSİAD Aydın Şube Başkanı Nusret Ünal "Mesut Başkan yaklaşan seçimler öncesi derneğimize bir nezaket ziyaretinde bulundu. Geçmiş dönemde yaptıkları-yapamadıkları icraatlarla alakalı bizleri bilgilendirdi. Yeni dönemde seçilmeleri durumunda yapmayı planladıkları belli başlı yatırımlar hakkında görüş alış verişinde bulundu. Kendilerine ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Adaylıkları hayırlı olsun diyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

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