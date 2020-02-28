Tunç Soyer Bağımsız Yaşam Çalıştayı'nda konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunç Soyer Bağımsız Yaşam Çalıştayı'nda konuştu - Son Dakika

Tunç Soyer Bağımsız Yaşam Çalıştayı'nda konuştu

13 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi madde kullanımı ve mücadeleye karşı yol haritasının belirlenmek için Bağımsız Yaşam Çalıştayı düzenliyor.

Tunç Soyer Bağımsız Yaşam Çalıştayı'nda konuştu, System.String[]

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki çalıştayın açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Soyer konuşmasına şehit haberlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek başladı ve şöyle devam etti: "Hepimizin içi kan ağlıyor. 33 şehidimiz var. Yaralılarımız var. Bunun için diyoruz ki şimdi hemen barış! Savaşa hayır, savaşa hayır, savaşa hayır".

"Bağımlılık salt bir hastalık değil toplumsal bir meseledir"

Konuşmasına madde bağımlılığı konusuna değinerek devam eden Soyer, madde bağımlılığı sorununa yönelik çözüm yollarının çok boyutlu olması gerektiğini söyledi. Soyer, "Bağımlılık salt bir hastalık değil toplumsal bir meseledir. Bu sebeple sadece klinik yöntemler veya rehabilitasyon farklı boyutları olan bu sorunun çözümünde eksik kalabilir. Başta merkezi yönetim olmak üzere, yerel yönetimlerin, sivil toplumun, bu alanda çalışan tüm uzmanların ve toplumsal yaşamın inşasında öncü rolü olan ailelerin somut olarak desteğine ve katılımına ihtiyaç var" diye konuştu.

Çalıştay Düzenleme Komitesi Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özkan Yıldız ise konuşmasında madde kullanım sorunu ve buna karşı mücadele yürütmenin önemini anlattı. Yerel yönetimlerin bu sorunun çözümünde büyük rol oynayacağını söyleyen Yıldız"Bağımsız Yaşam Çalıştayı İzmir Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde oluşturmayı planladığımız mücadele çalışmalarımıza ışık tutacaktır" dedi.

İki günlük çalıştay, çalıştay raporlarının sunulmasının ardından yarın sona erecek.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:40 Kaynak: Bültenler
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