Tunceli'de 123 Köy Yolu Kapandı - Son Dakika
Tunceli'de 123 Köy Yolu Kapandı

09.01.2026 13:30
Yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli'de 123 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmak için çalışıyor.

TUNCELİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle 123 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Tunceli'de dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, kent genelindeki 362 köy yolundan 123'ü ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından 58 iş makinesi ve 110 kişilik personel ile yolların açılması için çalışma başlatıldı. Yağışın en fazla etkili olduğu Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçelerinde ekipler, 1 metreyi bulan karı kar küreme makineleri ile temizlemeye çalışıyor. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler de şehirler arası yollar ile ilçe yollarının kapanmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

2 BİN RAKIMLI BÖLGEDE ÇALIŞMA

Ekipler, özellikle Tunceli-Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisinde kar ve tipiye aldırış etmeden aralıksız çalışma yürütüyor. Dağ yamaçlarında biriken karı, kepçe, dozer, kar küreme, tuzlama ve püskürtme araçları ile temizleyen Karayolları ekipleri, Dağyolu mevkisindeki bakımevinde de olası olumsuzluklara karşı hazır bekliyor. Belediye ekipleri de şehir içinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: DHA

