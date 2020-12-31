Tunceli' de 29 ayrı bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika

Tunceli' de 29 ayrı bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

31.12.2020 16:01
Tunceli' de 29 ayrı bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi, System.String[]

Tunceli'de 29 ayrı bölgenin 01 Ocak 2021-16 Ocak 2021 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.

Tunceli'de 29 ayrı bölgenin 01 Ocak 2021-16 Ocak 2021 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Valiliğimiz öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla; emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye İlçe sınırları içerisindeki 29 ayrı bölgede 01 Ocak 2021-16 Ocak 2021 tarihleri arasında Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir" denildi.

Koordinatları da paylaşılan geçici özel güvenlik bölgelerinin merkeze bağlı Bali Deresi, Kutu Deresi, Baylık Köyü Bölgesi, Çığırlı Yaylası Bölgesi, Karameşe Bölgesi, Tapan Tepe Bölgesi, Kurutlu Mahallesi Bölgesi, Vezgür Tepe Bölgesi, Yakacık Mahallesi Bölgesi, Hozat ilçesine bağlı Ali Boğazı Bölgesi, Kıran Deresi Bölgesi, Beyazdağ Bölgesi, Ovacık ilçesine bağlı Eroğlu Mahallesi bölgesi, Balkalayar Bölgesi, Ali Geçidi Sırtı bölgesi, Gayrettepe, Gölan Yaylası, Mahmutkömü tepe bölgesi, Aslıca Köyü bölgesi, Sincikdağı Tepe bölgesi, Doğanca Mahallesi Aktaş Deresi bölgesi, Kınıkan Tepe bölgesi, Eğerci Mahallesi bölgesi, Karadere bölgesi, Maden Deresi bölgesi, Nazımiye Hanköy Mahallesi bölgesi, Dokuzkayalar bölgesi, Tavuklu Mahallesi-Doğantaş Köyü bölgesi ve Pülümür ilçesine bağlı Kızılmescit ve Altınhüseyin Köyü bölgesi olduğu belirtildi. - TUNCELİ

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunceli' de 29 ayrı bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika


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