Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 3 bin kişiye aşure ikram edildi
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Tunceli'de 3 bin kişiye aşure ikram edildi

1 saat önce

Tunceli'de 3 bin kişiye aşure ikram edildiTUNCELİ Valiliği, Muharrem Ayı'nın bitişi ve 12 günlük oruçların tamamlanmasıyla kent genelinde 3 bin kişiye aşure ikram etti.

Tunceli'de 3 bin kişiye aşure ikram edildi

TUNCELİ Valiliği, Muharrem Ayı'nın bitişi ve 12 günlük oruçların tamamlanmasıyla kent genelinde 3 bin kişiye aşure ikram etti.

Muharrem Ayı'nın bitişi nedeniyle Tunceli Valiliği'nce aşure dağıtımı yapıldı. Çarşı merkezinde yapılan aşure dağıtım etkinliğine Vali Tuncay Sonel, Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile çok sayıda davetli katıldı.

Aşure dağıtım etkinliğinde konuşan Vali Tuncay Sonel, Alevi vatandaşların tuttuğu orucun kabul edilmesi dileğinde bulundu. Tunceli'de güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlarla kentin huzur şehri haline geldiğini söyleyen Vali Sonel, Ülkemizin bu güzel yöresinde huzurun hakim kılınması ve kentin gelişmesi için güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları ile kentimiz huzur şehri olmuştur. Her gün birçok turist kafilesi kentimize geliyor ve esnaf bu durumdan çok memnun. Vatandaş memnun, bizler son derece mutluyuz. Birlik beraberlik içinde ilimizin kalkınması ve huzuru için çalışmaya devam edeceğiz. Alevi vatandaşlarımızın 12 gün tutuğu orucun kabul olmasını diliyorum, aşure etkinliğimizin hayırlara vesile olması için Allaha dua ediyoruz dedi.

Tunceli'de 3 bin kişiye aşure ikram edildi

Türkiye Komünist Partisi, Tunceli Valiliği, Muharrem Ayı, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:48 Kaynak: DHA
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