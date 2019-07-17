Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Ayaz ve Nupelda kardeşlerin ölümü protesto edildi
Son Dakika Güncel Haber

Tunceli'de Ayaz ve Nupelda kardeşlerin ölümü protesto edildi

3 saat önce

Tunceli'de Ayaz ve Nupelda kardeşlerin ölümü protesto edildiTUNCELİ'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Ovacık ilçesinde, pazartesi günü terör örgütü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nupelda (4) ile Ayaz Güloğlu kardeşlerin...

Tunceli'de Ayaz ve Nupelda kardeşlerin ölümü protesto edildi
TUNCELİ'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Ovacık ilçesinde, pazartesi günü terör örgütü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nupelda (4) ile Ayaz Güloğlu kardeşlerin ölümüne tepkilerini sürdürüp, faillerin yakalanıp cezalandırılmalarını istedi.
Tunceli kent merkezindeki Seyit Rıza Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, terör örgütü PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Nupelde ile Ayaz Güloğlu kardeşleri andı. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına açıklama yapan Tunceli Emek ve Demokrasi Platformu sözcüsü Gürbüz Solmaz, herkesin, yaşamını kaybeden her bir çocuk için amansız tepki göstermesi gerektiğini söyledi. Solmaz, "Bizler emek, barış, demokrasi ve insan hakları mücadelesi veren bütün kurumlar yaşanan olayların takipçisi olacağız. Gelinen aşamada yaşanan münferit bir olay değil, toplumsal bir sorundur. Bundan dolayı çocuklarımızın ölümüne neden olan patlayıcı maddenin balistik incelemesi acilen yapılmalı sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Balistik inceleme sürecinde başta barolar, insan hakları derneği, konunun uzmanı olan bağımsız kurum ve kişilerce yapılmalıdır. Bir çocuğun ölümü yalnızca kendi ölümü değildir, başka çocukların da ölümüdür. Onun ölümüne neden olanların çocuklarının da ölümüdür. Bir çocuğun ölümü ağırdır, uzundur, yazılması zordur" dedi.
Tunceli'de Ayaz ve Nupelda kardeşlerin ölümü protesto edildi
Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBMM çocuk ölümlerinin araştırılmasına karar verdi El Chapo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı! Davası sırasında ortaya çıkan 14 rahatsız edici gerçek İki araç kafa kafaya çarpıştı! 1'i hamile 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Erbil'deki saldırıya kınama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 01:44:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Ayaz ve Nupelda kardeşlerin ölümü protesto edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]