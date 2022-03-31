Tunceli'de bir mağarada mühimmat ve yaşam malzemesi geçirildi - Son Dakika
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Tunceli'de bir mağarada mühimmat ve yaşam malzemesi geçirildi

31.03.2022 18:46

- Tunceli'de bir mağarada mühimmat ve yaşam malzemesi geçirildi Tunceli'de devam eden Eren-Kış 23 (Mercan Dağları) operasyonu sırasında Ovacık kırsalındaki bir mağarada bölücü terör örgütü PKK'ya ait bir mağarada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

- Tunceli'de bir mağarada mühimmat ve yaşam malzemesi geçirildi

TUNCELİ - Tunceli'de devam eden Eren-Kış 23 (Mercan Dağları) operasyonu sırasında Ovacık kırsalındaki bir mağarada bölücü terör örgütü PKK'ya ait bir mağarada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eren Kış-23 (Mercan Dağları) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık Kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda 1 mağara içerisinde; 2 kg plastik patlayıcı, 150 adet M-16 mühimmatı, 10 adet kalaşnikof mühimmatı, 7 adet el bombası fünyesi, 1 adet el telsizi, 1 adet dürbün, 50 metre elektrik kablosu, 120 adet büyük pil, 150 adet Kalem pil, 1 adet pil bloğu, 1 adet kamera, 1 adet güneş paneli, 1 adet fotoğraf makinası, 1 adet güç kaynağı, 1 adet radyo, 15 adet serum, 210 adet enjektör iğnesi, 100 litre mazot, 40 çift eldiven, 500 metre sera naylonu, 1000 metre çamaşır ipi, 40 çift çorap, 20 adet battaniye, 1 adet ocak, 30 adet çakmak, 4 adet küçük tüp, 50 kg toz şeker, 20 kg tuz ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Tunceli'de bir mağarada mühimmat ve yaşam malzemesi geçirildi
Tunceli'de bir mağarada mühimmat ve yaşam malzemesi geçirildi
Tunceli'de bir mağarada mühimmat ve yaşam malzemesi geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de bir mağarada mühimmat ve yaşam malzemesi geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de bir mağarada mühimmat ve yaşam malzemesi geçirildi - Son Dakika
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