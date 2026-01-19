Tunceli\'de Ekipler Zorlu Şartlarda Hasta Ulaşımı

Tunceli'de ekipler, yoğun sis, kar ve zorlu arazi şartlarında 3 kilometre yürüyerek hasta vatandaşa ulaştı.

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Çığırlı köyünde, etkili olan yoğun sis, kar ve engebeli arazi şartları nedeniyle ulaşımın güçleştiği bölgede, bacak ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri bulunan 67 yaşındaki vatandaş için çalışma başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Görüş mesafesinin ciddi şekilde düştüğü bölgede ekipler, araçla ilerlemenin mümkün olmadığı noktadan itibaren yaklaşık 3 kilometrelik yolu yürüyerek hastaya ulaştı.

Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmede genel durumu stabil olduğu belirlenen vatandaş, yoğun zorlu arazi şartları altında UMKE aracıyla güvenli alana indirildi. Hasta ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavisinin sürdürülmesi için Hozat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - TUNCELİ