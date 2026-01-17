Tunceli'de Enerji Hattı Onarılıyor - Son Dakika
Tunceli'de Enerji Hattı Onarılıyor

17.01.2026 22:43
Kacarlar köyünde buz yükü nedeniyle yıkılan enerji hattı için Fırat EDAŞ ekipleri zorlu mücadele veriyor.

Tunceli'nin Kacarlar köyü bölgesinde buz yükü nedeniyle yıkılan enerji hattının yeniden devreye alınması için Fırat EDAŞ ekipleri zorlu arazi şartlarında çalışma yürütüyor. İş makinelerinin ilerleyemediği noktalarda ekipler, elektrik direklerini sırtlayarak hatta ulaşmaya çalışıyor.

Tunceli ili Kacarlar köyü bölgesinde buz yükü nedeniyle yıkılan enerji hattına yeniden elektrik verilebilmesi amacıyla yoğun bir çalışma başlatıldı. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ) ekipleri, ağır kış şartlarına rağmen arızanın giderilmesi için sahada aralıksız mesai yapıyor. İş makinelerinin ilerleyemediği alanlarda çalışmalarını durdurmayan ekipler, elektrik direklerini sırtlayarak arızalı hatta ulaşıyor. Yürütülen onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede birden fazla köyün yeniden enerjiye kavuşması hedefleniyor.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde ana yollar hiçbir zaman kapanmazken, köy yollarının büyük çoğunluğu da ulaşıma açık durumda bulunuyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle 18 bin aboneyi etkileyen elektrik kesintileri, yürütülen çalışmalar sonucunda bugün itibarıyla 140 aboneye kadar düşürüldü. - TUNCELİ

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Tunceli'de Enerji Hattı Onarılıyor
