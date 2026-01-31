Tunceli'de Huzur ve Güven Uygulaması - Son Dakika
Tunceli'de Huzur ve Güven Uygulaması

31.01.2026 21:39
Kar yağışına rağmen Tunceli'de 380 kişi sorgulandı, 1 iş yerine adli işlem yapıldı.

TUNCELİ'de polis ekiplerince kar yağışına rağmen gerçekleştirilen 'Huzur ve güven' uygulamasında 380 kişi sorgulanırken, 1 iş yeri hakkında adli işlem yapıldı, 2 kişiye yoklama kaçağı tebliği gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, "Bu şehrin huzuru için var olduğumuzu herkese hissettireceğiz" dedi.

İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün akşam 20.00-21.15 ile 22.00-23.00 saatleri arasında kent merkezi ve ilçelerde 'Huzur ve güven' uygulaması yapıldı. Yoğun kar yağışı altında gerçekleşen uygulamaya 21 ekip ve 77 personel katıldı. Denetimlerde 380 kişi sorgulanırken, 19 umuma açık iş yeri denetlendi. Kontrollerde 22 araç incelendi; 17 park ve bahçe, 13 okul çevresi, 5 ibadethane çevresi ile 7 metruk bina kontrol edildi. Uygulama sonucunda 1 iş yeri hakkında adli işlem yapılırken, 2 kişiye yoklama kaçağı tebliğ tutanağı düzenlendi. Kontrollerde başka suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı bildirildi.

'KENTİN HUZURU İÇİN VAR OLDUĞUMUZU HİSSETTİRECEĞİZ'

Uygulama öncesi polis ekipleriyle görüşen İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, kentin huzuru için uygulama yapacaklarını belirterek "Sevgili meslektaşlarım, herkes sıcak yuvasında istirahat ederken bizler yollara revan olacağız, uygulama yapacağız. Sizlerden ricam, netice odaklı aramalar yapalım. Bir mekana girince, orada küçük yaştaki kişilere alkol satılıyor mu, orada uyuşturucu satılıyor mu; insanların eğlencesini bölmeden, rahatsız etmeden sonuç odaklı bir uygulama yapalım. Bu şehrin huzuru için var olduğumuzu herkese hissettireceğiz. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Tunceli, Güncel, Son Dakika

