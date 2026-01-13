Tunceli'de Kar Yağışı Su Kesintisine Neden Oldu - Son Dakika
Tunceli'de Kar Yağışı Su Kesintisine Neden Oldu

13.01.2026 20:16
Tunceli Belediyesi, yoğun kar nedeniyle elektrik kesintisinin su kesintisine yol açtığını duyurdu.

Tunceli Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde yaşanan elektrik kesintisinden dolayı su kesintisinin yaşandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde elektrik kesintileri yaşandığı ve buna bağlı olarak su motorlarının geçici olarak devre dışı kaldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan durum ilimizin su kaynakları veya altyapısıyla ilgili olmayıp tamamen elektrik enerjisindeki aksamadan kaynaklanmaktadır. Elektrik enerjisinin yeniden sağlanmasının ardından su motorlarımız kademeli olarak devreye alınacaktır. Kentimizin su ihtiyacı aşamalı şekilde karşılanmaktadır."

Açıklamada, ekiplerin süreci yakından takip ettiği belirtilerek, "Gerekli tüm teknik çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan bu geçici aksaklık nedeniyle vatandaşlarımızdan özür diliyor ve anlayışları için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

