Tunceli'de Kar Yağışı ve Hukuksal İşlem

15.01.2026 11:27
Tunceli Valisi Aygöl, kar yağışı sonrası hizmetteki aksaklıklar nedeniyle personel hakkında işlem yapılacağını duyurdu.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, kentte son günlerde etkili olan kar yağışı sonrası belediyenin hizmet alanlarında eksiklik ve aksaklık çabası içine girdiği belirlenen personel hakkında hukuksal işlem yapılacağını bildirdi.

Vali Aygöl, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kentte 160 santimetreyi aşan kar yağışının yaşandığını ve 10 gündür karla mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini hatırlattı.

İhtiyacı olan her vatandaşa kahramanlık seviyesinde bir mücadeleyle ulaştıklarına işaret eden Aygöl, "Bu yoğun yağışa rağmen ana arterlerimizin, sağlık başta olmak üzere vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayan tüm kamu hizmet alanlarının açık kalması için olağanüstü bir mücadele verdik ve hiçbirinin kapalı kalmasına müsaade etmedik. Son iki gün etkili olan sulu kar yağışı, 352 yerde elektrik kesintisine neden olmuş, buna bağlı olarak özellikle yaklaşık 1 günlük su kesintisi yaşanmış ve elektrik kesintileri vatandaşlarımızın günlük hayatını olumsuz etkilemiştir. Göreve geldiğimiz günden bu yana fikri, düşüncesi, siyasi görüşü ne olursa olsun ortak politikamızı 'bu memlekete hizmet' olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Aygöl, personel ayrımı yapmadan görev verip hizmet ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hatta son 5 yıldır alamadıkları ücretlerini dahi ödedik. Son iki günde yaşadığımız sıkıntıları değerlendirdiğimizde 8 aydır vatandaşlarımızla 'Can Cana' yürüttüğümüz hizmet anlayışının, kusur ve eksiklik kovalayan bazı anlayışları ne denli rahatsız ettiğini daha net görmüş olduk. Milletimizle oluşan bu huzur ve güven ortamını bozmak isteyen bazı çevrelerin kendi etkileri altındaki kişiler aracılığıyla (çöp konteynerlerini temizletmeyerek, su kesintisi ve arızaları bildirmeyerek, araçların sabah çalışmaması için bilinçli şekilde donmasına göz yumarak vb.) eksiklik ve aksaklık oluşturma çabası içinde olduklarını üzülerek müşahede ettik.

Milletimizin emaneti olan bu hizmet alanlarında hem ekmeğini yiyip hem de bu memleketin aleyhine çalışanları tespit ettiğimizi, gereğinin hukuk ve mevzuat çerçevesinde en kararlı şekilde yapılacağını, vatandaşımıza hizmet konusunda asla geri adım atmayacağımızı açıkça ifade ediyorum. Bu memleketin her kuruşuna sahip çıkmaya, her kuruşunu milletimizin hizmetine sunmaya, milletimizin ortak değerlerini istismar ederek bu şehre zarar vermek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Yeniden ve özellikle vurgulamak isterim ki vicdanıyla hareket eden, bu memlekete sahip çıkan, hizmet eden, destek olan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyor, anlayışları ve katkıları için şükranlarımı arz ediyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Tunceli, Güncel, Son Dakika

