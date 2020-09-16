Tunceli'de kayıp 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor. Vali Mehmet Ali Özkan da hem suda hem de karada devam eden arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Tunceli'de özel bir doğalgaz şirketinde çalışan Elazığlı kardeşler Mehmet (41) ve Bozkurt (48) Aydemir 13 Eylül Pazar gününden itibaren haber alınmaması üzerine başlatılan çalışmalar devam ediyor. Araçları Munzur Vadisi Milli Parkı'nda park halinde bulunan kardeşleri, arama çalışmaları hem suda hemde karada AFAD, Jandarma ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı ekiplerin desteğiyle bugünde devam ettiriliyor. Bugün devam eden arama çalışmaları Vali Mehmet Ali Özkan'da yerinde inceleyerek, ilgililerden bilgi aldı.

Vali Özkan'ın da takip ettiği arama çalışmalarına ilişkin valilikten yapılan açıklamada: "13 Eylül 2020 tarihinde Munzur Vadisi'nde dağ sarımsağı aramaya çıkan ve söz konusu tarihten bu yana kendilerinden haber alınamayan 2 vatandaşımızın arama çalışmaları, Jandarma, AFAD, AFAD gönüllüleri, yerel dağcı ekipleri, Elazığ su altı arama ekipleri, civar köylerde bulunan vatandaşlarımızın katılımıyla, İHA, drone, helikopter, su üstü botları ve devletimizin tüm imkanlarıyla aralıksız olarak sürmektedir" denildi. - TUNCELİ