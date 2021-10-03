Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri böyle görüntülendi - Son Dakika

Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi.

Tunceli'de yöre insanları tarafından Hızır'ın davarı olduğu gerekçesiyle kutsallık atfedilen ve koruma altında bulunan yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi. Hem su içmek hem de karınlarını doyurmak için vadinin üst bölümlerinden inen yaban keçileri bir süre beslendikten sonra yeniden zirvelere doğru tırmanarak gözden kayboldu.