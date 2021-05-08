Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen pikaptaki 8 kişi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve beraberindeki İdris Kaya , Ali Sayan, Kazım Karakoç, Mustafa Kaplan , Selim Kaplan, Davut Yaman ve Mehmet Kaplan yaralandı.

Tunceli 'de işçi taşıyan pikabın Munzur Çayı 'na düşmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

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