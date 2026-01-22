Tunceli'de PKK Propagandası Yapan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tunceli'de PKK Propagandası Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

22.01.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı, dijital materyaller ele geçirildi.

TUNCELİ'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sanal devriye çalışmaları yürütüldü. Yapılan çalışmalarda, PKK/KCK silahlı terör örgütü güdümünde yayın yaptığı belirtilen 'Nuçe Civan' isimli internet sitesinde 'Dersim ve Amed'de Rojava İçin Yazılama' başlığıyla bir yazı paylaşıldığı, paylaşımda Tunceli'de yasa dışı pankart açıldığına ilişkin görsellere yer verildiği tespit edildi. Eylemi gerçekleştirdikleri belirlenen 4 şüpheli, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallerin yanı sıra 3 plastik tüp yağlı boya ile örgütsel içerik taşıdığı değerlendirilen not ve dergiler ele geçirildi. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan ön incelemede ise terör örgütünden talimat aldıkları yönünde mesajların da bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Tunceli, Güncel, Terör, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de PKK Propagandası Yapan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:34
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 18:02:07. #7.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de PKK Propagandası Yapan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.