Eren Abluka-7 Operasyonu'nda PKK'nın sığınağı ele geçirildi - Son Dakika
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Eren Abluka-7 Operasyonu'nda PKK'nın sığınağı ele geçirildi

27.05.2022 10:29
Eren Abluka-7 Operasyonu'nda PKK'nın sığınağı ele geçirildi

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Abluka-7 Operasyonu kapsamında, Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınakta çok sayıda mühimmat ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Abluka-7 Operasyonu kapsamında, Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınakta çok sayıda mühimmat ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda Eren Abluka-7 Operasyonu çerçevesinde Tunceli'nin Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde bir sığınak tespit edildi.

PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınaktaki aramada 40 kalaşnikof mühimmatı ve 2 şarjör, 210 litre mazot, 160 litre benzin, çok sayıda elbise, uyku tulumu ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi, kıyafet ile inşaat malzemesi ele geçirildi.

Eren Abluka-7 Operasyonu'nda PKK'nın sığınağı ele geçirildi
Eren Abluka-7 Operasyonu'nda PKK'nın sığınağı ele geçirildi
Eren Abluka-7 Operasyonu'nda PKK'nın sığınağı ele geçirildi
Eren Abluka-7 Operasyonu'nda PKK'nın sığınağı ele geçirildi
Eren Abluka-7 Operasyonu'nda PKK'nın sığınağı ele geçirildi
Eren Abluka-7 Operasyonu'nda PKK'nın sığınağı ele geçirildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mühimmat, Tunceli, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eren Abluka-7 Operasyonu'nda PKK'nın sığınağı ele geçirildi - Son Dakika


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