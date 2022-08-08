Tunceli'de 321 adet kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Tunceli'de 321 adet kaçak ürün ele geçirildi

08.08.2022 22:21
Tunceli'de 321 adet kaçak ürün ele geçirildi

Tunceli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir miktar esrar maddesi ve 321 adet kaçak ürün ele geçirildi.

Tunceli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir miktar esrar maddesi ve 321 adet kaçak ürün ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mazgirt ilçemizde gerçekleştirilen planlı operasyonda bir miktar esrar maddesi ve kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalarda 321 adet kaçak ürün ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de 321 adet kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de 321 adet kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika
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