Tunceli'de Rojava İçin Eylem

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'de Dersim Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Kuzey Doğu Suriye Bölgesi'nde yaşanan gelişmelere dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması ve mum yakma eylemi yapıldı. Kışla Meydanı'nda yapılan açıklamanın ardından mum yakıldı.

Emek Partisi (EMEP) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Orhan Kurul, Kuzey Doğu Suriye'de insanlık ayıbının işlendiğini belirterek " Rojava'da çok açık bir savaş suçu işleniyor. Rojava'da kadınlar, çocuklar bile bile ölüme mahkum ediliyor. Göz göre göre Rojava'daki halkımız, kardeşlerimiz ölüme sürükleniyor. Bugüne kadar yaptığımız çağrıları bir kez daha tekrar ediyoruz. En son söylenmesi gereken lafı en başta söylüyorum. Mürşitpınar Sınır Kapısı derhal açılmalı, insani koridor sağlanmalıdır" dedi.

DEM Parti Milletvekili Ayten Kordu, "Suriye'de biricik tek yol Suriye'nin demokratik bir ülke inşa edilmesinden geçiyor. İktidar bu sorumluluğa sahiptir. İktidarın, Türkiye'nin politikası Suriye'de demokratik bir yaşamın inşa edilmesi üzerine kurulmalıdır. Hızır ayındayız. Hızır'da tüm mazlumların yanında olan Dersim halkı, Alevi toplumu, Hızır'da bugün burada lokmalarını tutarken, dualarını yaparken önce insanlık için duasını eder, sonra kendisi için duasını eder. Dersim halkı bugün darda olan Rojava halkı için dualar edecek" dedi.