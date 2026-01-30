Tunceli'de Rojava İçin Eylem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Tunceli'de Rojava İçin Eylem

30.01.2026 00:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dersim Emek ve Demokrasi Platformu, Tunceli'de Rojava'daki gelişmelere dikkat çekti.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'de Dersim Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Kuzey Doğu Suriye Bölgesi'nde yaşanan gelişmelere dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması ve mum yakma eylemi yapıldı. Kışla Meydanı'nda yapılan açıklamanın ardından mum yakıldı.

Tunceli'de Dersim Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Kuzey Doğu Suriye Bölgesi'nde yaşanan gelişmelere dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Emek Partisi (EMEP) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Orhan Kurul, Kuzey Doğu Suriye'de insanlık ayıbının işlendiğini belirterek " Rojava'da çok açık bir savaş suçu işleniyor. Rojava'da kadınlar, çocuklar bile bile ölüme mahkum ediliyor. Göz göre göre Rojava'daki halkımız, kardeşlerimiz ölüme sürükleniyor. Bugüne kadar yaptığımız çağrıları bir kez daha tekrar ediyoruz. En son söylenmesi gereken lafı en başta söylüyorum. Mürşitpınar Sınır Kapısı derhal açılmalı, insani koridor sağlanmalıdır" dedi.

DEM Parti Milletvekili Ayten Kordu, "Suriye'de biricik tek yol Suriye'nin demokratik bir ülke inşa edilmesinden geçiyor. İktidar bu sorumluluğa sahiptir. İktidarın, Türkiye'nin politikası Suriye'de demokratik bir yaşamın inşa edilmesi üzerine kurulmalıdır. Hızır ayındayız. Hızır'da tüm mazlumların yanında olan Dersim halkı, Alevi toplumu, Hızır'da bugün burada lokmalarını tutarken, dualarını yaparken önce insanlık için duasını eder, sonra kendisi için duasını eder. Dersim halkı bugün darda olan Rojava halkı için dualar edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Demokrasi, Tunceli, Rojava, Dersim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tunceli'de Rojava İçin Eylem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK elebaşından Türkiye’ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız
19 ilde dev operasyon Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı 19 ilde dev operasyon! Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı

00:56
Fenerbahçe Bükreş’ten 1 puanla döndü İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
00:31
Bir dönemin sonu Artık o ücretler alınmayacak
Bir dönemin sonu! Artık o ücretler alınmayacak
23:46
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
23:41
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor
Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
22:07
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 01:40:01. #7.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de Rojava İçin Eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.