Son dakika haberi... Tunceli'de şehit edilen 6 öğretmen unutulmadı - Son Dakika

Tunceli'de şehit edilen 6 öğretmen unutulmadı

TUNCELİ - Tunceli'de 26 yıl önce bugün kaldıkları lojmandan çıkarılarak şehit edilen 6 öğretmen için şehit edildikleri yerde anma programı düzenlendi.

Olay, 11 Eylül 1994 yılında Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Darıkent'te meydana gelmişti. Öğretmenler Rüstem Şen, Metin Kaynar, Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, Buminhan Temizkan ve Vedat İnan terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından lojmanlarından çıkarılıp kurşuna dizilerek şehit edilmişti. Darıkent beldesinde 26 yıl önce bugün şehit edilen 6 öğretmenin anısına yaptırılan şehitlik önünde anma programı düzenlendi. Programa Mazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, şube müdürleri Mehmet Ateş, Nuri Gültekin, Serhat Çiftçi, okul idarecileri ve şehitlerin meslektaşları ile öğrenciler katıldı. Programda öğretmenler için saygı duruşunda bulunuldu ardından da dua edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "PKK'lı teröristler tarafından yaşamlarının baharında öğrencilerinden, ailelerinden ve sevdiklerinden koparılışlarının yıldönümünde Rüstem Şen, Metin Kaynar, Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, Buminhan Temizkan ve Vedat İnan öğretmenlerimizi saygı ve özlemle anıyoruz.Şehit öğretmenlerimizin acısı ilk günkü gibi yüreğimizde taze. Emanetlerine sahip çıkmak ve ideallerini gerçekleştirmek için gece gündüz durmadan çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Vatan uğruna toprağa düşmüş tüm vatan evlatlarını, eğitim şehidi öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun" denildi.