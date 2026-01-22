Tunceli\'de Terör Propagandası Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Tunceli'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada terör örgütü propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirilen sanal devriye çalışmaları kapsamında PKK Terör Örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. PKK/KCK silahlı terör örgütü güdümünde yayın yapan N.C. isimli internet sitesi üzerinden "Dersim ve Amed'de Rojava İçin Yazılama" konu başlığı altında bir yazı paylaşılarak kentte yasa dışı pankart açıldığı ve bu eyleme dair görsellerin paylaşıldığı tespit edildi.

Terörle Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda söz konu pankart eylemlerini gerçekleştiren 4 şüpheli şahıs yakalanarak göz altına alındı. Şüphelilerin ikametlerde yapılan aramalarda dijital materyaller ile 3 plastik tüp yağlı boya ve örgütsel olduğu değerlendirilen not ve dergilere incelenmek üzere el konulduğu bildirildi. - TUNCELİ