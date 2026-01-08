Tunceli'de Toplumsal Bilincin Artırılması - Son Dakika
Tunceli'de Toplumsal Bilincin Artırılması

08.01.2026 10:38
Tunceli'de kadın, aile ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yürütüldü.

Tunceli'de kadın, aile, çocuk ve bağımlılıkla mücadele alanlarında yürütülen çalışmalarla toplumun her kesimine yönelik bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca toplumun bilinç düzeyini artırmaya yönelik çok yönlü çalışmalar yürüttü. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında gerçekleştirilen eğitimler, bireylerin hakları konusunda farkındalığını artırmayı hedeflerken, bağımlılıkla mücadele, aile içi iletişim, evlilik öncesi eğitimler ve danışmanlık hizmetleriyle de toplumun temel yapı taşı olan ailenin güçlendirilmesi amaçlandı. İl genelinde yürütülen bu çalışmalarla kadınların, çocukların ve ailelerin daha güçlü, daha bilinçli ve daha güvenli bir sosyal yapı içerisinde yer alması hedeflenirken, koruyucu aile sistemi ve sosyal destek hizmetleriyle dezavantajlı kesimlere yönelik destekler de artırıldı.

"Özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili konularda eğitimlerimizi çok yüksek seviyeye çıkardık"

Kentteki toplumsal bilinci artırmaya yönelik yapılan çalışmalardan bahseden Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan, "2025 yılında bizler, toplumun bilinç seviyesini artırmaya çalıştık. Yani özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili konularda eğitimlerimizi çok yüksek seviyeye çıkardık. Bunu toplumsal bilinci artırmak amacıyla yaptık. Bakanlığımızın açıkladığı 5'inci eylem planında olduğu gibi ısrarlı takip ve dijital takip konularını da vatandaşlarımıza eğitimlerle sunmaya çalıştık ve bu eğitimlerle beraber yeni haklarının farkında olan kadınlarımız toplumda daha güçlü olmaya çalıştılar, daha iyi korundular. Bağımlılıkla alakalı çalışmalar yaptık. İnsanların bağımlılıkla alakalı hayatlarını korumalarını ve bağımlılığın hayatlarına getireceği olumsuz durumları anlatmaya çalıştık. Bu da toplumumuzun bilinç seviyesini artırdı. Aynı zamanda aile içi iletişimle ilgili alakalı çalışmalar yaptık. Toplumun aile yapısının güçlenmesiyle ilgili bilinç seviyelerinin artması için çalıştık" dedi.

Aileyi güçlendirmek için çalışan bir kurum olduklarını aktaran Okan, "Ailenin güçlenmesi, ailenin toplumu destekleyeceğini, toplumun da hepimizin mutluluğunu artıracağını düşünüyoruz. Bu yüzden 2 bin 600 kişiye aile eğitim programlarını verdik. 'Aile içi iletişim nasıl olur' şeklinde, aile sağlığı, hukuk, iktisat anlamında birçok konuda aileleri destekleyeceğimiz eğitimler yaptık. Bir yıl içerisinde 840 kişiye evlilik öncesi eğitim programını sunduk. 800 vatandaşımıza ise bağımlılıkla mücadele eğitimleri verdik. İnsanları bağımlılığa karşı koruma, onları bilinçlendirme şeklinde çalışmalarımız oldu. Şu anda sosyal hizmet merkezimizde Aile Danışmanlığı Merkezimiz var. Bu aile danışmanlığı merkezimiz 68 vatandaşımıza hizmet vermekte, bireysel görüşmeler yapmakta. Bu görüşmelerle aile kavramını güçlendirmeye ve onların hayatlarındaki sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.

Müdür Okan, "Yaklaşık 400 çocuğumuza sosyal ve ekonomik destek veriyoruz. Buraya ilk geldiğimizde bu sayıyı büyük bir oranda artırdık, incelemeleri artırdık. Göreve başladığımızda koruyucu aile sayımız 10'du. Şu an, geçen bir yılda 15 koruyucu ailemiz oldu ve 22 çocuğumuz koruyucu ailemizin yanında. Yüzde 50 oranında koruyucu aile sayımızı artırdık" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Tunceli, Yerel, Son Dakika

