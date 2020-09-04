Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tunceli'de bir kişi, 55 kök kenevir bitkisi ve 3 kilo 180 gram kubar esrar ile yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Pertek ilçesi Pirinçci köyünde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyonda, 55 kök kenevir bitkisi, 3 kilo 180 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 09:17 - Kaynak: AA
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