Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tunceli'de bir kişi, 55 kök kenevir bitkisi ve 3 kilo 180 gram kubar esrar ile yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Pertek ilçesi Pirinçci köyünde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, 55 kök kenevir bitkisi, 3 kilo 180 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.