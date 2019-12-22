Tunceli'de yangın: 2 ev zarar gördü - Son Dakika

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan yangında 2 ev zarar gördü.



Yangın, ilçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi Nalbant Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde çıktı. Ozan Yıldırım'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, Murat Teloğlu'na ait eve de sıçradı. Yangın mahalline itfaiye ekipleri ile birlikte iş makineleri de sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile her iki evdeki yangın söndürüldü.



Söndürülen yangında iki evde maddi hasar oluştu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TUNCELİ