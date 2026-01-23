Tunceli'de Yatırımlarda Nakdi Gerçekleşme Oranı %85,59 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Tunceli'de Yatırımlarda Nakdi Gerçekleşme Oranı %85,59

Tunceli\'de Yatırımlarda Nakdi Gerçekleşme Oranı %85,59
23.01.2026 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de 175 projede 27 milyar TL yatırım ile nakdi gerçekleşme oranı %85,59'a ulaştı.

Tunceli'de 175 projede 27 milyar lirayı aşan yatırımlarda nakdi gerçekleşme oranı yüzde 85,59'a ulaşırken, yatırımların en büyük payı ulaştırma ve haberleşme sektörüne ayrıldı.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında düzenlenen 2026 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda 2025 yılı yatırım verileri paylaşıldı. İl genelinde 175 projede 27 milyar TL'yi aşan yatırımlarda nakdi gerçekleşme oranının yüzde 85,59'a ulaştığı belirtildi. Ulaştırma ve haberleşme sektörünün yüzde 64'ün üzerinde pay aldığı yatırımların tarım, konut, enerji, imalat, sağlık ve eğitim olmak üzere yedi temel sektörde kentin altyapısını güçlendirdiği, ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklediği kaydedildi.

"Bölgenin altyapısı güçlendirilmiş, ekonomik ve sosyal gelişimin sürdürülebilir bir şekilde desteklenmesi hedeflenmiştir"

2025 yılı için Tunceli'ye tahsis edilen ödenek miktarının yüzde 85,59'a ulaştığını belirten Vali Aygöl, "2025 yılında toplam bütçesi 27 milyar 39 milyon 193 bin TL olan 175 proje başarıyla yürütülürken, bu projelerin büyük bir kısmı önemli aşamalara gelmiştir. Yine 2025 yılı için ilimize tahsis edilen toplam ödenek miktarı 2 milyar 727 milyon 482 bin TL olup, bu ödenekten 2 milyar 334 milyon 424 bin TL harcama gerçekleştirilmiş ve yıl bazında projelerin nakdi gerçekleşme oranı yüzde 85,59 olmuştur. Yatırımlarımız önemli atılımlara vesile olurken, dönem sonu itibarı ile 97 proje bitirilmiş, 55 projede çalışmalar hızla devam etmekte, 9 proje ihale sürecinde, 14 proje ise henüz başlamamıştır. Bu yatırımlar ulaştırma ve haberleşme, konut, tarım, enerji, imalat, sağlık ve eğitim olmak üzere 7 temel sektör üzerine yapılmış olup, yüzde 64,77 oran ile en fazla pay ulaştırma ve haberleşme sektörüne ayrılmıştır. Bu yatırımları sırasıyla tarım ve konut sektörleri takip etmiş, enerji, imalat, sağlık ve eğitim sektörlerine de kalkınmayı destekleyici nitelikte yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Yapılan yatırımlarla bölgenin altyapısı güçlendirilmiş, ekonomik ve sosyal gelişimin sürdürülebilir bir şekilde desteklenmesi hedeflenmiştir. Unutmayalım ki koordinasyon, gücün yönünü, emeğin anlamını bulduğu noktadır" şeklinde konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Tunceli, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tunceli'de Yatırımlarda Nakdi Gerçekleşme Oranı %85,59 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Otel odasında sır ölüm Cansız bedeni bulundu Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu
Diyarbakır’da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor
Güllü’nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama... Güllü'nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
13:16
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
13:03
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 14:25:45. #7.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de Yatırımlarda Nakdi Gerçekleşme Oranı %85,59 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.