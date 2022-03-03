Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle zincirsiz tır geçişine izin verilmiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle zincirsiz tır geçişine izin verilmiyor

03.03.2022 22:34

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle zincirsiz tır geçişine izin verilmiyor Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeni ile Muti köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yolun, zincirsiz tur geçişine kapatıldığı belirtildi.

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle zincirsiz tır geçişine izin verilmiyor

TUNCELİ - Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeni ile Muti köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yolun, zincirsiz tur geçişine kapatıldığı belirtildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle, Muti köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yolun, ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tırların geçişine kapatıldığı kaydedildi.

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle zincirsiz tır geçişine izin verilmiyor
Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle zincirsiz tır geçişine izin verilmiyor
Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle zincirsiz tır geçişine izin verilmiyor

YORUMLAR
500
TUNCELİ'Yİ ERZİNCAN'A BAĞLAYAN KARAYOLU ZİNCİRSİZ TIR GEÇİŞİNE KAPATILDI TUNCELİ'Yİ ERZİNCAN'A BAĞLAYAN KARAYOLU ZİNCİRSİZ TIR GEÇİŞİNE KAPATILDI Tunceli'de etkili olan sağanak ulaşımı aksattı Tunceli'de etkili olan sağanak ulaşımı aksattı

Pülümür, Tunceli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle zincirsiz tır geçişine izin verilmiyor - Son Dakika


Son Dakika
22:29 ABD'de Rusya'ya yaptırım kararı aldı! Hedefte Kremlin Sözcüsü de var
22:24 Savaş bölgesinde CNN Türk ekibinin aracına ateş açıldı! Haber alınamıyor
22:10 Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi! Elektrik faturalarını işaret ederek: Şahsi protestoma devam edeceğim
22:07 Efsane isim Gheorghe Popescu, Galatasaray'ın iki oyuncusunu ağır eleştirdi: İkisinin başarısız olduklarını gördükçe canım acıyor
21:36 Rusya Futbol Federasyonu'ndan "Haklar ihlal ediliyor" tepkisi! FIFA ve UEFA'ya karşı sert çıktı
21:00 3 saat süren müzakere görüşmeleri bitti! Şimdi gözler 3. turda
20:55 Survivor All Star'da Sercan Yıldırım'ın gafı sosyal medyayı salladı
20:28 Vladimir Putin kameralar karşısında yerini aldı: Ruslar ve Ukraynalılar hala tek bir millettir
20:07 Trafikte kural tanımayan hakem Mete Kalkavan'a tepki yağdı: Adam Süper Lig'de maç yönetiyor
19:59 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 22:40:39. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle zincirsiz tır geçişine izin verilmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement