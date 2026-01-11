Tunceli\'de Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

Tunceli'de, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 875 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Hüseyin Güntaş Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, burada yaptığı konuşmada, konut sahibi olmak isteyenlerin heyecanına şahit olduğu için çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Elazığ'da 2020'de meydana gelen depremde görev yapma fırsatını bulduğunu hatırlatan Aygöl, şunları dile getirdi:

"6 Şubat depremi olduğunda o dönemde yine Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki ekibin içerisinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü olarak üçüncü günde Hatay'da, Antakya'da görev alma fırsatı buldum. Antakya'ya gittiğimizde şimdi 'deprem' diyorlar ancak biz depremden ziyade bir kıyameti gördüğümüzü hissettik. Bütün umutların sona erdiği denilen, artık bundan sonra bu ülke bir daha ayağa kalkamaz denilen, hatta bağımsızlığını kaybedecek bir ülke yakıştırması yapan anlayışları gördüğümüz yerde Allah'a çok şükür ki işte iki hafta önce Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın açılış programlarıyla 11 şehri ayağa kaldırdığımızı görme fırsatı bulduk."

Aygöl, Tunceli'nin özellikle depremsellik anlamında çok zor bir bölge olduğuna işaret ederek, "Bugün itibarıyla özellikle ilimizde depremlerden etkilenen bütün vatandaşlarımızın 500 konutu yapıldı, teslim edildi. 770 tane konutun da şu anda yapımı devam ediyor. Bunların teslimatını yapmakla ilgili çalışmalar son aşamaya geldi. 400'ün üzerinde konutun da ihaleleri yapıldı, yapımına başlıyoruz." dedi.

"Tunceli'nin konut sayısı iki katına çıkarıldı"

Depreme dayanıklı bölgeler oluşturacak şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Aygöl, şunları kaydetti:

"Her kamu kurum ve kuruluşu 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlık yapıyor. Bu kapsamda da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deyince gerçekten 'yapan bakanlık' olarak çok güzel bir algı oluştu. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın konut sahibi edilmesiyle ilgili olarak Yüzyılın Konut Projesi başlatıldı ve bu kapsamda da şehrimize 875 tane konut yapılması ile ilgili karar verildi. Normal şartlarda nüfusa göre bir paylaşım yapılıyor ve bize düşen konut sayısı 400 civarı. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımızın ve TOKİ Başkanlığımızın himayeleriyle Tunceli'nin konut sayısı iki katına çıkarıldı. Evet biz bugün kuralarını çekeceğiz ancak burada durmayacağız. Biz bu sayıyı 2000'e çıkarmakla ilgili çalışmaya, istemeye, kurcalamaya devam edeceğiz."

TOKİ 2. No'lu Uygulama Daire Başkanı Ethem Demiray da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda Türkiye'nin dört bir köşesinde yüz binlerce projeyi hayata geçirdiklerini ve eserler ürettiklerini belirtti.

Tunceli'de bugüne kadar yapımı devam eden ve tamamlanan 4 bin 418 konut ve sosyal donatıları inşa ettiklerini bildiren Demiray, "Bugün burada Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 500 bin sosyal konut kampanyasının ikinci aşaması olan hak sahiplerini belirleme kurasının heyecan ve mutluluğunu birlikte yaşayacağız. Kampanyaya Tunceli ve ilçelerinden 9 bin 289 vatandaşımızın talebi olmuş." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara da Bakanlık tarafından birçok ilde afet konutları, kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri, altyapı ve sosyal donatılar, millet bahçeleri gibi birçok farklı projenin uygulandığından bahsetti.

Yapılan bu tür çalışmalarla vatandaşların can ve mal güvenliğinin güvence altına alındığını ifade eden Kara, "Tunceli yapı stoku açısından her ne kadar yeni binalarımız çoğalsa da bazı mahallelerimizdeki eski binalardan oluşan yapı stokları mevcuttur. Dolayısıyla en hızlı şekilde yapıların güvenli hale gelmesi büyük önem arz etmektedir. Bu durum karşısında Bakanlığımız geliştirdiği çeşitli projelerle tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de birçok proje hayata geçirilmiştir." diye konuştu.

AK Parti Tunceli Başkan Vekili Hüseyin Dal da Yüzyılın Konut Projesi'nin herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapılarak 875 konutun hak sahipleri belirlendi.

Programa, bazı belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.