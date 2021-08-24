Tunceli'deki 2 kişi arazide esrar yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, arazide esrar yetiştirdiği iddia edilen 2 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda Mazgirt'te esrar yetiştirildiği bilgisine ulaşan ekipler, bir araziye operasyon düzenledi.
Arazide 86 kök Hint keneviri, 9 kilo 4 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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