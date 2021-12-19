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Tunceli-Erzincan ve Hozat-Ovacık kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Tunceli-Erzincan ve Hozat-Ovacık kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

19.12.2021 19:26
Tunceli-Erzincan ve Hozat-Ovacık kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Tunceli-Erzincan ve Hozat-Ovacık kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Tunceli- Erzincan ve Hozat- Ovacık kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ulaşımı aksattığı belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzincan il sınırında yer alan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol ve Hozat-Ovacık kara yolu güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Erzincan, Pülümür, Ovacık, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli-Erzincan ve Hozat-Ovacık kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli-Erzincan ve Hozat-Ovacık kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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