Tunceli kırsalında EYP düzeneği ele geçirildi - Son Dakika

Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada;" İl Jandarma Komutanlığımızca 29 Haziran 2020 tarihinde Tunceli-Ovacık Kırsalında başlatılan "Şehit J.Uzm.Çvş. Caner Erden-954 operasyonu kapsamında, 1 adet EYP düzeneği, 12 adet büyük pil, 5 metre infilaklı fitil, 2 adet elektrikli fünye ve 800 metre kablo ele geçirilmiştir"denildi.

TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında jandarma timleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 adet EYP düzeneği ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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