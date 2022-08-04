Tunceli'de teröristlerce kullanılan 3 sığınak imha edildi - Son Dakika
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Tunceli'de teröristlerce kullanılan 3 sığınak imha edildi

04.08.2022 12:39
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 3 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan 3 sığınak imha edildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan 3 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristlere yönelik gerçekleştirilen "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" çerçevesinde ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

İlçe kırsalındaki arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 3 sığınak tespit etti.

Sığınaklardaki aramalarda, patlayıcı yapımında kullanılan 100 kilogram amonyum nitrat, 1 kilogram plastik patlayıcı, kanas dürbünü, 106 fişek, mayın dedektörü, kalaşnikof şarjörü, 10 büyük tüp, 5 küçük tüp, güneş paneli, 16 pil bloku, 140 büyük pil, 55 battaniye, televizyon, 2 tüplü ocak, 5 litre mazot, ekmek sacı, 2 soba, 5 kilogram tütün ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, sığınakları kullanılamaz hale getirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de teröristlerce kullanılan 3 sığınak imha edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de teröristlerce kullanılan 3 sığınak imha edildi - Son Dakika
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