Anne ayı ve yavruları, patlayan flaşlara aldırmadan karnını doyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Anne ayı ve yavruları, patlayan flaşlara aldırmadan karnını doyurdu

11.08.2022 11:13
Anne ayı ve yavruları, patlayan flaşlara aldırmadan karnını doyurdu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde aç kalan anne ayı ve 3 yavrusu, ilçe mezbahanesine kadar indi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde aç kalan anne ayı ve 3 yavrusu, ilçe mezbahanesine kadar indi. Doğa fotoğrafçısının flaşlarına aldırış etmeyen anne ve yavruları çöpten karınlarını doyurdu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde anne ayı ve 3 yavrusu, açlıklarını gidermek için gece geç saatlerde ilçe merkezinde bulunan mezbahaneye kadar indi. Doğa Fotoğrafçısı Ayhan Özdemir ise orada ayıları bekledi. Mezbahanenin konteynerinden hayvan sakatatları ile iç organlarını çıkarak ayılar, Özdemir'in çekimlerine aldırış etmeden karnını doyurdu. Uzun süre karınlarını doyurmakla uğraşan ayılar, daha sonra ilçe merkezinden ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Ayıların fotoğraflarını çekmek için Pülümür ilçesine geldiğini aktaran Doğa Fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, "Çok güzel kareler var. Burada bir mezbahane var. Buraya gelen ayıları görüntülemeye geldik. Anne ayı ve 3 yavrusu çok güzel kareler sundu. Geldiğim için çok mutluyum. Böyle güzel bir coğrafyada bu kareleri görmek, hayvanları izlemek gurur verici. İnsanlar tarafından yırtıcı olarak biliniyorlar. Çoğu zamanda korkulur ama biz bugün saatlerce görüntüledik. Hiçbir zararını görmedik. Doğamızda yaşayan canlılara dokunulmadığı sürece hepsi zararsız. Lütfen gereken özveriyi ve dikkati gösterelim" dedi. - TUNCELİ

YORUMLAR
500
Tunceli ve Erzincan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı Tunceli ve Erzincan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı Munzur Dağlarında dağ keçileri böyle görüntülendi Munzur Dağlarında dağ keçileri böyle görüntülendi
Kaynak: İHA

Ayhan Özdemir, Pülümür, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne ayı ve yavruları, patlayan flaşlara aldırmadan karnını doyurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:00 Erdoğan'dan "indirim" açıklaması: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
14:32 Bu kez kaçamadı! Baskın yapan polisler, oyuncak ayının nefes alıp verdiğini fark edince hırsızı yakaladı
14:30 AK Parti'nin yüzde 80 zam kararı sonrası işçiler, Tuzla Belediyesi binasında başkan ile birlikte halay çekti
14:29 Aydın'da seyir halindeki otomobilin tavanında oturan şahsa cezai işlem uygulandı
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
14:14 Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
14:03 Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum
13:57 İngiltere'de bir genç kız, çocukken yaşadığı cinsel saldırılarla ilgili faturayı polise kesti: Defalarca tacize uğradım ama bunu ciddiye almadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 15:29:52. #1.11#
SON DAKİKA: Anne ayı ve yavruları, patlayan flaşlara aldırmadan karnını doyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement