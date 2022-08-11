Anne ayı ve yavruları, patlayan flaşlara aldırmadan karnını doyurdu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde aç kalan anne ayı ve 3 yavrusu, ilçe mezbahanesine kadar indi. Doğa fotoğrafçısının flaşlarına aldırış etmeyen anne ve yavruları çöpten karınlarını doyurdu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde anne ayı ve 3 yavrusu, açlıklarını gidermek için gece geç saatlerde ilçe merkezinde bulunan mezbahaneye kadar indi. Doğa Fotoğrafçısı Ayhan Özdemir ise orada ayıları bekledi. Mezbahanenin konteynerinden hayvan sakatatları ile iç organlarını çıkarak ayılar, Özdemir'in çekimlerine aldırış etmeden karnını doyurdu. Uzun süre karınlarını doyurmakla uğraşan ayılar, daha sonra ilçe merkezinden ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Ayıların fotoğraflarını çekmek için Pülümür ilçesine geldiğini aktaran Doğa Fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, "Çok güzel kareler var. Burada bir mezbahane var. Buraya gelen ayıları görüntülemeye geldik. Anne ayı ve 3 yavrusu çok güzel kareler sundu. Geldiğim için çok mutluyum. Böyle güzel bir coğrafyada bu kareleri görmek, hayvanları izlemek gurur verici. İnsanlar tarafından yırtıcı olarak biliniyorlar. Çoğu zamanda korkulur ama biz bugün saatlerce görüntüledik. Hiçbir zararını görmedik. Doğamızda yaşayan canlılara dokunulmadığı sürece hepsi zararsız. Lütfen gereken özveriyi ve dikkati gösterelim" dedi. - TUNCELİ