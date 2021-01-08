Tunceli'nin Ulukale köyü eski kalıntılarıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika

Tunceli'nin Ulukale köyü eski kalıntılarıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

08.01.2021 11:13
Tunceli'nin Ulukale köyü eski kalıntılarıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor, System.String[]

Çemişgezek ilçesinin Ulukale köyünün eski yerleşim yeri, yöresel mimariyle inşa edilen toprak evler, çeşmeler, değirmen ve cami kemeri kalıntıları doğa ve fotoğraf tutkunlarını tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Çemişgezek ilçesinin Ulukale köyünün eski yerleşim yeri, yöresel mimariyle inşa edilen toprak evler, çeşmeler, değirmen ve cami kemeri kalıntıları doğa ve fotoğraf tutkunlarını tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Munzur, Hel, Buyer ve Sülvüs dağları arasında kurulu olan ve deniz seviyesinden 940 metre yükseklikte bulunan Tunceli, yılın her dönemi doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile göz alıcı güzellikler sunuyor.

Zengin florası, yaban hayatı varlığı ve biyolojik çeşitliliğiyle büyük öneme sahip kentte, nüfusu 3 bin ila 5 bin arasında değişen Ovacık, Pertek, Nazımiye, Hozat, Pülümür, Mazgirt ve Çemişgezek ilçeleri de tarihi, doğal ve turistik güzellikleriyle çok sayıda doğa tutkununun uğrak yeri oluyor.

Çemişgezek ilçesinde bulunan Derviş Hücreleri, Tağar Köprüsü ve dutuyla meşhur Ulukale köyünün eski yerleşim yeri de tarihi dokusuyla her mevsim görülmeye değer güzellikler sunan yerlerin başında geliyor.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve geçmişte çeşitli sebeplerden dolayı başka bir alana taşınan eski Ulukale köyü de kerpiçli yapıları, türbe, çeşme, hamam, değirmen ve yuvarlak kemerli cami kalıntılarıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Çevre il ve ilçelerden günübirlik turlarla köye gelen doğa ve fotoğraf tutkunları, geçmişin izlerini taşıyan kalıntılar arasında doyasıya vakit geçirirken köyün eski sakinleri de zaman zaman eski evlerinin ve okudukları okulların bulunduğu alanlarda gezerek eski günleri yad ediyor.

Köy yılın her döneminde turist çekiyor

Fotoğraf sanatçısı Malik Kaya, AA muhabirine, eski Ulukale köyünün tarihi dokusuna hayran kaldığını söyledi.

Köyün her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Ulukale köyü yıllar önce kocaman bir dağın üzerine kurulmuş bir köy ve çeşitli nedenlerle daha sonra boşaltılmak zorunda kalmış. Böylece yeni köy, eski köy yerleşim yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yeniden inşa edilmiş. Eski köy yerleşimi yılın her döneminde çok doğal ve güzel görünüyor. Köyün sınırları içerisinde yıllar önce yapılmış konaklar ve eski toprak evlerin kalıntıları bulunuyor. Ayrıca köyde geçmişten günümüze kadar ayakta duran bir çeşme, cami duvarları ve bir değirmen yer alıyor."

Kaya, Ulukale köyünün tarihe dair fotoğraflar çekmek için uygun bir alan olduğunu belirterek gezi gruplarının sık sık burayı ziyaret ettiğini dile getirdi.

Ulukale'nin eski yerleşim yerinin turistik açıdan büyük öneme sahip olduğuna dikkati çeken Kaya, "Köyü gezdiğimizde geçmişte kerpiçle yapılan evlerin duvarlarının halen ayakta kaldığını görüyoruz. Evlerin ahşap pencereleri ve toprak damları halen duruyor. Ulukale köyü de Tunceli'nin en güzel köylerinden biridir ve görülmesi gereken yerlerin başında gelir." ifadesini kullandı.

Köyün eski sakinleri geçmiş günleri yad ediyor

Köyün eski sakinlerinden Hasan Yüksel de çeşitli nedenlerden dolayı köylerini boşaltmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Eski köy yerleşiminin bulunduğu yerleri zaman zaman gezerek eski günlerini hatırladığını aktaran Yüksel, "Burada su değirmeni vardı ve biz geçimimizi bu değirmenden sağlıyorduk. Bu köyde de bizim en büyük gelirimiz şu an dut yetiştiriciliği ve köyümüz çok güzel. Ben köyümü seviyorum ve mutluyum." diye konuştu.

Çemişgezek, Hisarcık, Tunceli, Ovacık, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'nin Ulukale köyü eski kalıntılarıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika


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