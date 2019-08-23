Son Dakika Haberleri: Tunceli Valiliği: "3 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
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Tunceli Valiliği: "3 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

1 saat önce

Tunceli Valiliği, Nazımiye kırsalında eylem hazırlığında olan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Tunceli Valiliği:

Tunceli Valiliği, Nazımiye kırsalında eylem hazırlığında olan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli Nazımiye kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü, terörist unsurların bulunup, etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

(Ercan Topaç/İHA)

Tunceli Valiliği, Jandarma, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:20 Kaynak: İHA
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