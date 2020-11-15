Tunceli Valiliği: 4.1'lik depremde olumsuz bir durum yaşanmadı - Son Dakika

Tunceli Valiliği: 4.1'lik depremde olumsuz bir durum yaşanmadı
15.11.2020 10:17
TUNCELİ Valili, gece saatlerinde meydana gelen merkez üssü Pülümür olan 4.1 büyüklüğündeki depremde, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını açıkladı.
TUNCELİ Valili, gece saatlerinde meydana gelen merkez üssü Pülümür olan 4.1 büyüklüğündeki depremde, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 00.22'de merkez üssü Pülümür ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.06 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, depremde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtildi. Açıklamada, "Pülümür ilçemizde gece saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi.
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