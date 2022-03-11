Tunceli Valiliğinden vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı - Son Dakika
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Tunceli Valiliğinden vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı

11.03.2022 22:07
Tunceli Valiliğinden vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı

Tunceli Valiliği, son günlerde Vali Mehmet Ali Özkan ve özel kaleminin ismini kullanarak dolandırıcılık yapan art niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Tunceli Valiliği, son günlerde Vali Mehmet Ali Özkan ve özel kaleminin ismini kullanarak dolandırıcılık yapan art niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde bazı kişilerin, telefondan iş insanlarını ve vatandaşları arayarak kendilerini Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve özel kalemi olarak tanıttıkları belirtildi.

Bu kişilerin para talep etmek suretiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tür taleplere itibar etmemeleri, dolandırıcılar tarafından kendilerine verilen hesap numaralarına hiçbir şekilde para aktarmamaları, kendilerini arayan kişilerin telefon numaralarını 112 Acil hattına bildirmeleri; dolandırıcıların yakalanması ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi açısından önem taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

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Tunceli Valiliği, Mehmet Ali Özkan, Dolandırıcılık, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli Valiliğinden vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı - Son Dakika


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