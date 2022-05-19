Tünelde kamyonla taş yüklü kamyona çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Tünelde kamyonla taş yüklü kamyona çarptı: 1 yaralı

19.05.2022 16:43
Tünelde kamyonla taş yüklü kamyona çarptı: 1 yaralı

RİZE'de Nusret Göral, tünelde arızalanan taş yüklü kamyonu fark etmeyerek, kendi kullandığı kamyonla arkadan çarptı.

RİZE'de Nusret Göral, tünelde arızalanan taş yüklü kamyonu fark etmeyerek, kendi kullandığı kamyonla arkadan çarptı. Göral, araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çayeli ilçesinin Kemerköy mevkisindeki tünel çıkışında meydana geldi. 53 ABP 811 plakalı taş yüklü kamyonun sürücüsü Nusret Göral, arızalanması sonucu tünel içinde bekletilen 53 ABR 168 plakalı taş yüklü kamyonu fark etmeyerek arkadan çarptı. Kazada sıkıştığı kamyonda yaralanan Göral, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Tünelde kamyonla taş yüklü kamyona çarptı: 1 yaralı
Tünelde kamyonla taş yüklü kamyona çarptı: 1 yaralı
Tünelde kamyonla taş yüklü kamyona çarptı: 1 yaralı
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Rize'de taş yüklü kamyon taş yüklü kamyona çarptı: 1 yaralı Rize'de taş yüklü kamyon taş yüklü kamyona çarptı: 1 yaralı TEM'de taş yüklü hafriyat kamyonu önce bariyerlere çarptı, sonra şarampole devrildi TEM'de taş yüklü hafriyat kamyonu önce bariyerlere çarptı, sonra şarampole devrildi
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Tünelde kamyonla taş yüklü kamyona çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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