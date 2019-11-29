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Tünelde üç araç birbirine girdi: 4 yaralı

6 saat önce

Artvin'de tünel içinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tünelde üç araç birbirine girdi: 4 yaralı, System.String[]

Artvin'de tünel içinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Artvin- Borçka karayolu üzerindeki Seyitler Tünelinde Muhammet Özcan'ın kullandığı 08 AG 548 plakalı otomobil, Emre Can Aras'ın kullandığı 08 AAH 146 plakalı minibüs ile sürücüsü belirlenemeyen 53 HH 366 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler kazada yaralanan sürücüler Muhammet Özcan, Emre Can Aras ve araçta bulunan İsmail Özcan ile Fatma Kaynar yapılan ilk müdahalenin ardından ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ARTVİN

Muhammet Özcan, Emre Can, Artvin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:57 Kaynak: İHA
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