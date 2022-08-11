Tunus Açıklarında Batan Teknede 8 Göçmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus Açıklarında Batan Teknede 8 Göçmen Hayatını Kaybetti

11.08.2022 10:15
Tunus Açıklarında Batan Teknede 8 Göçmen Hayatını Kaybetti

TUNUS, 10 Ağustos (Xinhua) -- Tunis Afrique Presse (TAP) ajansının Çarşamba günü yayımladığı habere göre, Tunus'un güneydoğu sahili yakınlarındaki Kerkennah Adaları açıklarında Salı günü 30 göçmen taşıyan bir teknenin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayıp.

TUNUS, 10 Ağustos (Xinhua) -- Tunis Afrique Presse (TAP) ajansının Çarşamba günü yayımladığı habere göre, Tunus'un güneydoğu sahili yakınlarındaki Kerkennah Adaları açıklarında Salı günü 30 göçmen taşıyan bir teknenin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayıp. Haberde güvenlik personelinin Çarşamba günü Kerkennah sahili açıklarında 2 cansız bedene ulaşmasıyla toplam ölü sayısının 8'e çıktığı bildirildi. Habere göre şu ana kadar 20 kişi kurtarıldı ve kayıplar için arama çalışmaları devam ediyor. Orta Akdeniz'de yer alan Tunus, Avrupa'ya yasadışı göç için en popüler geçiş noktalardan biri konumunda. Tunuslu yetkililerin bu soruna yönelik katı önlemler almasına karşın Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışan yasadışı göçmenlerin sayısı artış gösteriyor.

YORUMLAR
500
Tunus'ta mahkeme Cumhurbaşkanı'nın onlarca yargıcı görevden aldığı kararın yürütmesini durdurdu Tunus'ta mahkeme Cumhurbaşkanı'nın onlarca yargıcı görevden aldığı kararın yürütmesini durdurdu Tunus Olimpiyat Komitesi Karatay'ın yatırımlarını inceledi Tunus Olimpiyat Komitesi Karatay'ın yatırımlarını inceledi
Kaynak: Xinhua

Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus Açıklarında Batan Teknede 8 Göçmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:35 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:12 Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un bikinili fotoğraflarını paylaştı: Daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
16:12 Türkiye ile İran arasında kriz çıkar mı? Eski Ankara Büyükelçisi Firuz Devletabadi açıkladı
15:50 AK Partili Turan, Muharrem İnce'nin iddialarına değindi: CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ibretlik
14:47 İşçileri çıkaran Hyper Social CEO'su üzüldüğünü iddia ederek ağladığı anları yayınladı! Tepkiler daha da arttı
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 16:24:01. #1.13#
SON DAKİKA: Tunus Açıklarında Batan Teknede 8 Göçmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement