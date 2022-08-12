Tunus'ta Çin Yardımıyla Yapılan Spor ve Kültür Merkezi Bir Ay İçinde Tamamlanacak - Son Dakika
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Tunus'ta Çin Yardımıyla Yapılan Spor ve Kültür Merkezi Bir Ay İçinde Tamamlanacak

12.08.2022 17:06
Tunus'ta Çin Yardımıyla Yapılan Spor ve Kültür Merkezi Bir Ay İçinde Tamamlanacak

TUNUS, 12 Ağustos (Xinhua) -- Tunus Spor ve Gençlik Bakanı Kamel Deguiche, ülkenin kuzeydoğusundaki Çin destekli Ben Arous Gençlik Spor ve Kültür Merkezi'nin bir ay içinde Tunus makamlarına teslim edileceğini söyledi.

TUNUS, 12 Ağustos (Xinhua) -- Tunus Spor ve Gençlik Bakanı Kamel Deguiche, ülkenin kuzeydoğusundaki Çin destekli Ben Arous Gençlik Spor ve Kültür Merkezi'nin bir ay içinde Tunus makamlarına teslim edileceğini söyledi. Deguiche bu açıklamasını Salı günü Çin'in Tunus Büyükelçisi Zhang Jianguo ile birlikte Ben Arous bölgesindeki merkezi ziyaretleri sırasında yaptı. Bakan, Xinhua'ya, "Çin hükümetinin desteğiyle yürütülen bu proje, yerel yetkililere en fazla bir ay içinde teslim edilecek" dedi.

Tunus'ta Çin Yardımıyla Yapılan Spor ve Kültür Merkezi Bir Ay İçinde Tamamlanacak

Fotoğrafta, Tunus'un Ben Arous şehrindeki Çin destekli Ben Arous Gençlik Spor ve Kültür Merkezi'ndeki bir basketbol sahası görülüyor, 11 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

"Çin, sözlerini tuttuğunu ve projeyi tamamlamak konusundaki profesyonelliğini ve ciddiyetini bir kez daha kanıtladı" diyen Deguiche, Tunuslu gençler için "değerli bir varlık" oluşturan bu projenin Tunus ile Çin arasındaki güçlü bağları gözler önüne serdiğini ifade etti. Çin büyükelçisi de bunun "iki ülke arasında bir başka örnek işbirliği" olduğunu vurguladı. Zhang, projenin yapımından sorumlu olan Çin Makine Endüstrisi İnşaat Grubu'nun çabalarından da övgüyle söz etti.

Büyükelçi Zhang, şirketin inşaat sürecinde önemli zorlukların üstesinden geldiğini kaydetti ve bunlar arasında başlangıçta bir Roma arkeolojik sit alanının keşfedilmesi ve Kovid-19 pandemisi nedeniyle çalışmalara iki defa ara verilmesinin bulunduğunu ekledi. Toplam 15.500 metrekarelik bir alanı kapsayan projede bir multi-disipliner yüzme havuzu, amfi tiyatro, kapalı antrenman salonu, bowling salonu, açık hava basketbol sahaları, mini futbol sahaları, tenis kortları ve paten parkının yanı sıra sporcular için yatakhaneler yer alıyor.

Tunus'ta Çin Yardımıyla Yapılan Spor ve Kültür Merkezi Bir Ay İçinde Tamamlanacak

Fotoğrafta, Tunus'un Ben Arous şehrindeki Çin destekli Ben Arous Gençlik Spor ve Kültür Merkezi'ndeki bir kapalı yüzme havuzu görülüyor, 11 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, gençlik, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Çin Yardımıyla Yapılan Spor ve Kültür Merkezi Bir Ay İçinde Tamamlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunus'ta Çin Yardımıyla Yapılan Spor ve Kültür Merkezi Bir Ay İçinde Tamamlanacak - Son Dakika
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