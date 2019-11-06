Son Dakika Haberleri: Tunus 2018'de uçak parçası ihracatından 706 milyon dolar elde etti
Son Dakika Güncel Tunus 2018'de uçak parçası ihracatından 706 milyon dolar elde etti

Tunus 2018'de uçak parçası ihracatından 706 milyon dolar elde etti

6 saat önce

Tunus Sanayi Bakanı Selim el-Feryani, ülkesinin geçen yıl uçak parçası ihracatından 2 milyar dinar (706 milyon dolar) gelir elde ettiğini açıkladı.

Tunus 2018'de uçak parçası ihracatından 706 milyon dolar elde etti, System.String[]

Tunus Sanayi Bakanı Selim el-Feryani, ülkesinin geçen yıl uçak parçası ihracatından 2 milyar dinar (706 milyon dolar) gelir elde ettiğini açıkladı.

Feryani, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede uçak parçaları sektöründeki 81 şirketin 17 bin kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Tunus'un 2018'de uçak parçası ihracatından 2 milyar dinar gelir elde ettiğini aktaran Feryani, ülkesinde sanayi sektörünün gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 25'ini oluşturduğunu, dolayısıyla GSYİH için hayati bir kaynak olduğunu ifade etti.

Tunus'ta Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı düzenlenecek

Tunus Ulaştırma Bakanı Hişam bin Ahmed de ülkesinin gelecek yıl Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı'na ev sahipliği yapacağını söyledi.

Bin Ahmed, Cerbe Cercis Uluslararası Havaalanı'nda 4- 8 Mart 2020'de düzenlenecek fuarın Afrika kıtası başta olmak üzere sivil havacılık ve savunma sektörlerinin geliştirilmesini amaçlayan ulusal stratejinin bir parçası olduğunu kaydetti.

Selim, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Dönmez'den Somalı madencilere tazminat müjdesi: Önümüzdeki yıl ödenecek
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Açıklaması CHP'li Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği yasa dışı uygulamalara karışan bakan Mevlüt Çavuşoğlu İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine ilişkin açıklama: İnanın ilgilenmiyorum, ben işime bakarım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 00:48:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunus 2018'de uçak parçası ihracatından 706 milyon dolar elde etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]