Tunus, Cezayir ve Mısır'daki Ezher Kurumundan İsrail'in Gazze saldırılarına tepki

Tunus, Cezayir ve Mısır'daki Ezher Kurumu, İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıları kınadı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Saldırının kınandığı açıklamada, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve İsrail'in "hesap sorulamaz ve uluslararası sözleşmelerin üstünde" bir güç olarak davranışlar sergilemesine engel olunması gerektiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Tunus'un, İsrail işgali sona erinceye ve bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar Filistin halkının zaman aşımına uğramayan haklarını desteklemeye devam edeceği aktarıldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırının şiddetle kınandığı belirtildi.

İsrail'in bu saldırısının Filistin halkına karşı işlediği sistematik ihlaller zincirinin bir halkası olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in bu suçlarının uluslararası hukuk ve sözleşmelere aykırı olduğu ifade edildi.

Cezayir'in uluslararası topluma ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), İsrail'in sivil Filistin halkına yönelik işlediği bu saldırıları durdurması için harekete geçme çağrısı yaptığına dikkati çekilen açıklamada, Filistin halkının meşru haklarının pazarlığa açık olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Cezayir'in Filistin halkının yanında olduğu, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti talebini desteklediği vurgulandı.

Ezher tarafından yapılan yazılı açıklamada da "Siyonist varlığın (İsrail), Gazze'ye yönelik terörist saldırılarını, Filistinli sivilleri öldürmesi, kadın ve çocukları hedef alması ve onlarcasını yaralamasını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası camianın kabul edilemez ve akıl almaz sessizliğinin masum Filistin halkına yönelik mükerrer saldırılarında İsrail'i cesaretlendirdiği vurgulandı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının, uluslararası camia ve insanlığın alnındaki kara bir leke olduğunu kaydeden Ezher, Filistin halkının desteklenmesi için Arap ve Müslümanların birlik olması gerektiğini bildirdi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.